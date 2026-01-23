Premium

Biatlon ONLINE: Ženy pojedou v Novém Městě vytrvalostní klání, včetně pěti Češek

Sledujeme online   14:00
Poprvé se před publikem v Novém Městě na Moravě uvedou i biatlonistky. Ve zkráceném vytrvalostním závodě chce domácím fanouškům udělat radost pětice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková a Ilona Plecháčová. Jak se jim vede? Sledujte klání od 18:15 v podrobné textové reportáži.

Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

V české sestavě kvůli bolestem zad absentuje největší hvězda Markéta Davidová. Jako první z domácích reprezentantek zahájí zkrácený vytrvalostní závod na 12,5 kilometru, ve kterém se za omyl na střelnici připisuje 45 sekund, Jislová.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen v Novém Městě

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Krátce po ní se na trať ve Vysočina Areně vrhne Charvátová, která si chce napravit dojem z prvního vytrvalostního klání v Östersundu. V něm osmkrát chybovala a skončila v osmé desítce. Od té doby už několikrát ukázala, že dokáže obstát i ve čtyřpoložkových závodech.

Češky na startu

13. Jislová 18:21:30
18. Charvátová 18:24:00
26. Voborníková 18:28:00
45. Vinklárková 18:37:30
73. Plecháčová 18:51:30

Následuje Voborníková, která právě v nejdelší biatlonové disciplíně dosáhla na kariérní maximum. V předminulé sezoně skončila pátá na Holmenkollenu, letos na umístění v první desítce čeká.

Osvědčená jména doplňuje další budoucí olympionička Vinklárková, která byla ve Světovém poháru v kariéře dosud nejlépe 29. ve sprintu. Při poslední štaci v Ruhpoldingu se předvedla povedeným výkonem v roli finišmanky štafety.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

„Nové Město je, co se týče tratí a střelnice, něco úplně jiného než Ruhpolding. Je to tady dost komplikované a pořadí nebude tak vyrovnané jako minulý týden. Ale věřím si na nějaký lepší výsledek víc než doposud,“ doufá Vinklárková.

Podruhé v sezoně si mezi elitou zazávodí devatenáctiletá Plecháčová, která zaujala devátým místem v nedávném IBU Cupu v Brezně.

Kulisu v Novém Městě nevytěsníte. Nikde jinde jsem to nezažila, vypráví Plecháčová

Na startu nejsou hned tři biatlonistky z první pětky Světového poháru. V Novém Městě se nepředstaví ani třetí Norka Maren Kirkeeideová, ani sestry Elvira a Hanna Öbergovy. Nechybí naopak lídryně Světového poháru Francouzka Lou Jeanmonnotová, ani její nejbližší – ale pořád hodně vzdálená – pronásledovatelka Finka Suvi Minkkinenová. Na triumf ze Švédska chce navázat Italka Dorothea Wiererová.

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

23. ledna 2026  13:54

Zabystřan v Kitzbühelu ztratil méně než sekundu, přesto byl v super-G devatenáctý

Jan Zabystřan po dokončení super-G v Kitzbühelu.

Jan Zabystřan obsadil na Světovém poháru v Kitzbühelu v posledním superobřím slalomu před olympijskými hrami 19. místo. Senzační vítěz prosincového závodu ve Val Gardeně přitom ztratil na prvního...

23. ledna 2026  13:50

Rošáda v nejhorším týmu extraligy. Končí trenér Žaba, Ústí přebral Koloušek

Trenér libereckých volejbalistů Jakub Koloušek

Volejbalové Ústí nad Labem mění trenéra. Z lavičky nejslabšího týmu extraligy byl odvolán Ondřej Žaba, mužstvo přebírá Jakub Koloušek, jenž končí v Liberci. „Jsme na sestupovém místě, mužstvo má...

23. ledna 2026  13:41

Takto vypadá nové Ferrari. Podívejte se, v čem budou závodit Hamilton a Leclerc

Takto vypadají nové vozy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca.

Od posledního závodu minulé sezony formule 1 uplynul jen zhruba měsíc a půl, přesto už týmy postupně odhalují podoby svých monopostů pro tu nadcházející. A v pátek přišlo na řadu také Ferrari. Opět...

23. ledna 2026  13:37

Srovnání s Bartůňkovou? Podobnosti jsou, říká Muchová. Čeká ji nepřekonaná výzva

Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále Australian Open.

Ve čtvrtek sledovala senzační výhru krajanky ze stejného klubu Nikoly Bartůňkové, v pátek se už musela soustředit na vlastní zápas. A zvládla ho fantasticky. Tenistka Karolína Muchová si na...

23. ledna 2026  13:15

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Ledecká po návratu na snowboard ovládla kvalifikaci, dál jde i Maděrová

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním startu v této sezoně Světového poháru ve snowboardingu ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom v rakouském Simonhöhe. Další česká...

23. ledna 2026  12:10

Maminka mu říkala: Kochej se a třeba i zrychli. O Hákovi, muži na roztrhání

Premium
Petr Hák během nástřelu před vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě.

Seznamte se: Petr Hák. Syn úspěšných biatlonových olympioniků Zdeňka a Evy. Velký talent. Mladý muž na roztrhání. Medailista z mistrovství světa juniorů. Ale také student letectví na ČVUT. „Moje...

23. ledna 2026

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Martin Hyský rozdává pokyny.

Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským...

23. ledna 2026  11:39

Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil...

23. ledna 2026  11:26

