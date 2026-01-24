Biatlon ONLINE: Charvátová s Mikyskou se v Novém Městě snaží prorazit v singl mixu

Mikyska nahrazuje Mikuláše Karlíka, se kterým Charvátová při jediné singlmixové příležitosti v této sezoně vyjela v Östersundu třinácté místo, které tak nějak vystihuje české snažení v této divácky atraktivní a rychlé biatlonové disciplíně.
ONLINE: Smíšená štafeta dvojic v Novém Městě
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Málokdy se Čechům podaří skloubit nutné předpoklady – rychlou a přesnou střelbu – tak, aby pronikli do desítky. Naposledy to zvládli minulý leden, kdy Tereza Voborníková s Vítězslavem Hornigem skončili devátí.
Tentokrát by ale šance na úspěch mohla být o něco vyšší. Spousta biatlonových velmocí do Nového Města přijela kvůli olympijským přípravám v osekaných sestavách. A to co z hvězd zbylo, trenéři většinou nasadili na odpolední klasickou smíšenou štafetu.
|
Je to na modlení, moc na Markétu myslím. Puskarčíková o Davidové i komentování
Tak například za obhájce triumfu z Östersundu Švédy v singl mixu jede dvojice Annie Lindová, kterou trenéři povolali z nižšího IBU Cupu, a Henning Sjökvist, jenž ve Světovém poháru zatím nejvíce zaujal tím, že mu do terčů střílel italský soupeř. Norsko reprezentují Juni Arnekleivová a Martin Nevland, který si díky bezchybné střelbě vyjel páté místo ve vytrvalostním závodě. Francouzi nasazují Jeanne Richardovou a Emiliena Claudea, za Němce jede Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund.
Prosadí se Češi doma ve snížené konkurenci k dobrému výsledku?
Sledujte online.