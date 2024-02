Zlomí Davidová s Marečkem prokletí singl mixu? Málek: Na střelnici jim věřím

Mistrovství světa 2023 v Oberhofu?

Duo Michal Krčmář a Tereza Voborníková skončilo se třemi trestnými koly a 13 dobíjeními čtrnácté.

Pokljuka 2021?

Až 16. místo Jessicy Jislové a Mikuláše Karlíka, kteří dohromady dobíjeli šestkrát.

Nejlépe se na světovém šampionátu dařilo v roce 2019 Evě Puskarčíkové a Ondřeji Moravcovi, kteří ve švédském Östersundu dojeli se čtyřmi dobíjeními do cíle devátí.

Před lepším výsledkem je tehdy zadržel pomalý běh.

Jenže ani ve Světovém poháru Češi v singl mixu zrovna nesbírají úspěchy.

Pro šesté místo si v roce 2017 ve finském Kontiolahti jeli Moravec s Gabrielou Soukalovou.

Co předvede vyvolené duo v Novém Městě na Moravě?

Premiéru měla nejmladší disciplína v roce 2015 právě ve Vysočina Areně. Není tedy zpátky na místě činu čas nepříznivé výsledky zlomit?

„To se říká pokaždé. Nebudeme věštit, ale klíč bude rozhodně v rychlé a především přesné střelbě,“ míní trenér mužů Michal Málek, který do čtvrtečního klání vysílá Marečka, jenž si v Novém Městě zatím vyzkoušel pouze sprint.

„Začal cítit dutiny, říkali jsme si, že ho potřebujeme minimálně do mužské štafety, takže bylo lepší ho pošetřit. Nemá cenu nastupovat na mistrovství světa a jet stíhačku z 58. místa, když není stoprocentní,“ vysvětlil Málek důvod Marečkovy absence.

Český biatlonista Jonáš Mareček ve sprintu na MS v Novém Městě.

Ačkoliv se už při středečním tréninku cítil líp, do vytrvalostního závodu před domácí publikum ještě nenastoupil. „Nemůže startovat rovnou z postele, je potřeba nějaká příprava, ale střelba mu na tréninku docela šla.“

Jestli si mužská polovina týmu zatím odbyla na domácím šampionátu jediné klání, ta ženská naopak zatím ani jeden závod nevynechala.

Davidovou navíc čeká ještě ženská štafeta a díky přívětivým výsledkům i nedělní hromadný závod.

„Rozmýšlel jsem mezi ní a Terkou, nakonec padla volba na Makulu,“ potvrdil ženský trenér Egil Gjelland. „Ona je tady v pohodě, věří si na střelnici a na lyžích je perfektní,“ schvaluje výběr Málek.

Oba koučové se shodují, že bude nejzásadnější rychle a bezchybně kosit terče.

„Jony se toho nebojí, střílí rychle a přesně, snad mu to vyjde i nyní,“ přeje si Málek. „Makula s nominací neměla problém, co se týče střelnice, máme štafetu silnou. Vybírali jsme tak, abychom měli co největší naději na úspěch.“

„Když nemusíte dobíjet, můžete v klidu nasbírat pár cenných vteřin navíc, které se na trati můžou hodit. Vždycky holkám radím: Nenechte se strhnout, soustřeďte se na sebe a držte se taktiky,“ podotýká Gjelland.

Jenže novoměstská trať závodníky dost vysiluje. „Je na singl mix mnohem náročnější než jinde,“ všímá si ženský trenér.

„Kluci, kteří jeli vytrvalostní závod, toho mají plné hořáky. I proto byl Jonáš nejlepší volba,“ dodává Málek.

Ovšem jestli jejich slova svěřenci skutečně potvrdí a prokletí smíšené štafety dvojic konečně zlomí, se trenéři dozví až ve čtvrtek večer.