Tlak od mladších mě motivuje, říká Krčmář. První rány mi vlezly do hlavy

Platí za skvělého střelce a ve vytrvalostním závodě tyto predikce potvrdil. Vítězslav Hornig chyboval pouze jednou na poslední položce, při svém debutu na mistrovství světa si před domácími fanoušky vinou pomalejšího běhu vyjel 46. místo.

„Bylo to pro mě extrémně náročné. Na střelnici jsem se cítil dobře, rychlost střelby podle mě nebyla úplně špatná, za což jsem rád. Na té trati to ale bylo špatné. Od rozjetí mě bolela záda a nepřišel jsem na to co udělat, aby to povolilo,“ prozradil, co ho v závodě brzdilo.

„Neříkám, že to bylo zásadní omezení, ale nějaký čas to sebralo. Pocit na trati kvůli tomu nebyl dobrý.“

Co Hornigovi na sněhovém okruhu pomáhalo, byli fandící rodiče, kteří syna do Nového Města na Moravě přijeli podpořit. „Oni neradi chodí na stadion. Seděli až na konci tribuny u tratě, takže jsem pak slyšel, jak mi fandí,“ cenil si podpory.

Kvalitní střelbou vyslal 24letý biatlonista trenéru Michaelu Málkovi zprávu, že by se mu mohlo dařit i v sobotní mužské štafetě. „Uvidíme, asi si na to ještě sedneme po pátečním tréninku. Zhodnotíme, jak to vypadá zdravotně a jak se kdo cítí.“