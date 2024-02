Desáté místo? Jen díky Markétě. Mareček nebyl fit, Davidová překonala strach

„Bude hodně záležet na rychlé a hlavně přesné střelbě,“ varovali před čtvrtečním kláním trenéři.

Ta Davidové by jejich požadavky splňovala, ženská jednička udělala na čtyřech položkách dohromady dvě chyby, které zdárně dobila.

„Už se cítím líp, ale pořád jsem taková opatrná,“ zhodnotila Davidová, která minula po jednom terči při první a poslední položce.

Ovšem Mareček se na střelnici zdržel podstatně dýl, vypotřeboval šest náhradních nábojů a při úvodním pokusu vestoje musel dokonce na zkrácený 75metrový trestný okruh.

„Měl jsem toho dost, úplně jsem na to tentokrát neměl, což se pak ukázalo na střelbě. Příjezd je dost náročný a já jsem neměl dostatek sil,“ vysvětlil Mareček, který vynechal jak nedělní stíhačku, tak středeční vytrvalostní závod.

Důvodem jeho absence byl zánět dutin, jenž ho z novoměstské trati na pár dní vyhnal.

„Je možné, že to hrálo velkou roli, nedokážu říct. Byla to celkem rychlá, ale dost nepříjemná nemoc,“ podotkl. „Naštěstí jsem měl v týmu Makulu, která náš výkon dost zlepšovala, odvedla skvělou práci a dostala nás aspoň do desítky.“

Davidové se na trati skutečně dařilo.

Jelikož singl mix startovali muži, jela společně s rivalkami delší 7,5kilometrovou distanci. A poradila si s ní skvěle.

Při druhém představení byla na lyžích šestá nejrychlejší, při úvodním dokonce zaznamenala druhý běžecký čas. Za Lou Jeanmonnotovou, která francouzské duo přivezla na prvním místě, zaostala o necelé dvě sekundy.

Jonáš Mareček předává štafetu Markétě Davidové během singl mixu na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

„Je to tak rychlý závod, člověk se ani nestihne nadechnout a už se zase něco děje. Byl to mazec,“ líčila česká biatlonistka.

„Desáté místo nezní úplně nejlíp, na druhou stranu prostě nějakým způsobem tyhle štafety jezdit neumíme,“ ví Davidová. Ale kdyby se udělala analýza, závod by se rozkouskoval, tak se nepovedla jedna položka, jinak myslím, že jsme předvedli fajn výkony.“

S rychlostí na trati byl spokojený i střelecký kouč Matt Emmons. „Měli pátý běžecký čas, to je fantastické,“ chválil. „Jony to měl jako domácí závodník před fanoušky těžké. Při první stojce měl chybu v poloze, všechny rány šly vlevo.“

Mareček s Davidovou se tak umístěním v disciplíně zařadili na mistrovství světa těsně za devátou pozici Evy Puskarčíkové a Ondřeje Moravce z Östersundu 2019. Oba však věří, že do budoucna zvládnou neoblíbenou disciplínu vylepšit.

„Máme na to, abychom v ní měli daleko lepší výsledky,“ říká Mareček. „I mně by tenhle závod mohl sedět, krátká trať mi relativně svědčí. Bohužel jsem teď ale nebyl stoprocentně fit.“

Zatímco on s největší pravděpodobností ještě nastoupí do sobotní štafety, Davidovou čekají ještě další dva závody. Na domácím mistrovství světa si tak jako jediná z české výpravy odbude všech sedm klání.

„Nejsem jediná, kdo to tak bude mít,“ poukázala na reprezentanty z jiných zemí. „Škoda, že na nás zrovna padla ta 7,5kilometrová trať, šestka by byla asi tak akorát. Ale dala jsem na radu trenéra Egila, že by mi singl mix neměl sebrat moc sil, takže jsem neprotestovala.“

A s mírným optimismem naznačila, že by smíšenou štafetu dvojic mohla jezdit častěji.