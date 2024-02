Odhodlané, ale šokované. Jak Francouzky dobyly biatlonový šampionát

Dominující Julia Simonová sice v nedělním klání s hromadným startem skončila poprvé na letošním šampionátu bez medaile na čtvrtém místě, zlato a bronz ovšem stejně připadly Francouzkám. Nejcennější kov vybojovala přesnými zásahy na střelnici a rychlým během Justine Braisazová-Bouchetová, bronz si odnesla Lou Jeanmonnotová.

„Když jsem trefila poslední ránu, probíhala mi hlavou spousta myšlenek. A na tváři se mi konečně vytvořil obrovský úsměv,“ rozradostnila se vítězka nedělního závodu. „Věděla jsem, že mám velký náskok a že si konečně dojedu pro individuální zlato.“

Do posledního kola tak vjížděla jako budoucí mistryně světa. „Už jsem si to chtěla jen užít. A díky skvělým lyžím, které jely skoro samy, jsem mohla.“

Skvěle připravené náčiní si francouzské biatlonistky pochvalovaly po celou dobu šampionátu, hlavně Braisazová-Bouchetová byla na lyžích takřka nedostižitelná. „Každý den byly perfektně připravené.“

Čehož si všímaly i soupeřky. „Je rozdíl, když my se s lyžemi celých 14 dní trápíme a když se pak kouknete na francouzský tým, který celou dobu závodí na perfektních lyžích,“ líčila třeba Jessica Jislová.

Zatímco Braisazová-Bouchetová už medailové úspěchy na vrcholných akcích zažila, vždyť na světovém šampionátu debutovala coby osmnáctiletá v roce 2015, Jeanmonnotová jela své první mistrovství světa teprve loni.

Francouzka Lou Jeanmonnotová letí po trati štafetového závodu žen.

A hned letos už dokázala posbírat cenné kovy.

„Vůbec jsem to nečekala. Věděla jsem, že se můžu opřít o svou střelbu, ale cítila jsem se tady skvěle i na lyžích,“ povídala po bronzu v závodě s hromadným startem.

„Teď budu hlavně spát,“ smála se. „Před Světovým pohárem v Norsku si odpočinu a postupně začnu s nějakým tréninkem.“

Relax si francouzské biatlonistky rozhodně zaslouží. Už dlouho totiž nebyl jejich kolektiv na výsluní, posledních pár let zaostával francouzský tým za tím norským.

Což se odvážné ženy v Novém Městě na Moravě rozhodly změnit.

„Můžeme sledovat nejsilnější francouzský tým v historii biatlonu,“ chválil biatlonistky expert Eurosportu Lois Habert.

Vždyť jejich absolutní dominanci podtrhl už výsledek prvního individuálního závodu, kterým byl sprint.

Jeho pořadí?

Simonová, Braisazová-Bouchetová a Jeanmonnotová.

„Jsme ženským Norskem,“ jásal tehdy komentátor francouzského Eurosportu. A od pravdy rozhodně nebyl daleko.

Vždyť Francouzky si i se dvěma trestnými koly podmanily ženskou štafetu, svými výkony navíc přispěly i k nejcennějším kovům v singl mixu a smíšené štafetě.

Společně s individuálními úspěchy tak zazářily jako absolutní královny světového šampionátu.

Bilance Simonové? Čtyři zlaté, jedna bronzová a na závěr čtvrté místo z hromadného startu, které bylo v Novém Městě na Moravě jejím nejhorším výsledkem.

Zkrátka mistrovská idylka. Ve kterou Simonová na startu sezony ani nedoufala.

„Bylo to jako mít uvnitř sebe dvě Já. Jedno říkalo: Ano, zvládneš to, připravíš se, máš na to dost času. Ale druhé Já tvrdilo: Jsi emocionálně unavená, bude těžké srovnat si všechny ty věci v hlavě. Ale moc jsem o tom snila.“

Braisazová-Bouchetová? Tři nejcennější kovy a k nim i stříbro a bronz.

„Už před šampionátem jsem si ohromně věřila, stejně jako celému našemu týmu. Ale s něčím takovým jsem vůbec nepočítala.“

Biatlonistka Julia Simonová slaví první místo Francie ve štafetě na MS v Novém Městě.

Jejich mladší kolegyně Jeanmonnotová?

V obou štafetách první, ve sprintu a závodu s hromadným startem třetí.

„Čtyři medaile? Absolutní šok. Ale hodně se mi ulevilo. Teď můžu jet domů a s klidnou hlavou odpočívat.“

Francouzky navíc sbíraly všechny zlaté medaile, vmáčkla se před ně jediná Lisa Vittozziová, jež vyhrála vytrvalostní závod.

Po zbylých ženských bitvách zněla vždy hymna Francie.

Především sprint byl nejsilnější disciplínou francouzských biatlonistek. Vždyť za svými krajankami skončila čtvrtá Sophie Chauveauová a teprve 21letá Jean Richardová uzavírala nejlepší patnáctku.

„Tento závod mě ovlivnil na dlouhou dobu, bylo to emotivní,“ slzela po konci šampionátu dojatá Jeanmonnotová.

„Často, pokud uspějete v individuálním klání, týmová oslava pak není zcela stoprocentní, protože většinou se zároveň některým vašim kolegyním závod nepovede. Ale tentokrát zazářily všechny, proto je ta radost stoprocentně kolektivní,“ líčila expertka francouzské televize Sandrine Baillyová.

Ostatně její slova platila po celou dobu mistrovství.

Francouzské biatlonistky zkrátka Nové Město na Moravě absolutně ovládly.