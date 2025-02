Biatlon ONLINE: Českou štafetu na MS rozjede Jislová, juniorky čeká premiéra

Češky do závodu vyráží s číslem 12, jako tradičně štafetu startuje stálice Jislová, jež bývá platná především díky přesné střelbě. Druhou závodnicí je stříbrná kolegyně ze smíšené štafety Voborníková. Místo Lucie Charvátové a Kristýny Otcovské je doplní dvě juniorky, které do Lenzerheide dorazily teprve ve středu.

Na třetím úseku se představí 21letá Pavlů, finišovat bude teprve 18letá Plecháčová. Přitom ani jedna dosud nestartovala v žádném ze závodů Světového poháru, premiéru mezi dospělými tak zažijí rovnou na světovém šampionátu.

ONLINE: Štafeta žen na MS v Lenzerheide Výkony biatlonistek sledujeme v podrobné reportáži

„Bude to pro obě juniorky velký zážitek a velká zkušenost,“ věří trenér žen Dostál, jenž vysvětlil i absenci Otcovské a Charvátové.

„Týna nebyla na střelnici ani běžecky v nejlepší formě a Lucka je stále střelecky nevyzpytatelná. Po vytrvalostním závodě jsme se tedy rozhodli, že do Lenzerheide nepřizveme na štafetu pouze jednu juniorku, jak jsme původně plánovali, ale rovnou dvě,“ přiblížil.

Charvátová tak vynechala i oficiální tréninky, naopak obě juniorky byly plně zapojeny do přípravného dění. Česká čtveřice je tak v Lenzerheide velmi omlazená. „Doufám, že je v jejich silách být do osmého místa, to by bylo hezké umístění,“ líčil Dostál.

Na loňském mistrovství světa v Novém Městě na Moravě skončily Češky ve složení Voborníková, Charvátová, Markéta Davidová a Jislová sedmé. V Lenzerheide budou největšími favoritkami Francouzky, které obhajují zlaté medaile. Na druhém a třetím místě loni dojely Švédky a Němky.