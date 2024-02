Se dvěma chybami se těžko něco dohání. Krčmář a Mikyska o posledním závodě

Krčmář totiž na úvodní položce nasekal hned dvě minely a od začátku tak jel až daleko za vytyčeným výsledkem. „Jakmile v masáku začnete dvojkou, těžko pak něco doháníte,“ ví 33letý reprezentant.

Ani Mikyska však nezačal nejlépe. Vedle mířil sice jen jednou, kvůli pomalejšímu běhu však pobýval ve společnosti dvakrát chybujícího krajana. „Už když jsem se probudil, tak jsem tušil, že to asi nebude úplně ono. Bylo to dost cítit hlavně na té střelbě.“

Pro 24letého Mikysku však byla úspěchem už jen samotná účast v královské disciplíně, kterou si vybojoval solidními výkony během šampionátu. Jako 33. muž sprintu se ve stíhačce posunul na 27. místo, ve vytrvalostním závodě se dokonce vytáhl až na 10. pozici.

„Jsem spokojený s tím, co jsem předvedl. Ze začátku mě trenéři chtěli postavit jen do štafety a nakonec jsem tu odjel všechno. Navíc jsem si zajel nejlepší výsledek v kariéře, můžu šampionát hodnotit jen pozitivně,“ líčil novinářům.

Za jeho výkony na novoměstské trati ho pochválil i kolega Krčmář: „ Jsem za něj obrovsky rád, může být maximálně spokojený po tom, čím si prošel.“

Mikyska totiž na šampionátu ani nemusel být, dlouho bojoval se zraněním kolene a do Světového poháru naskočil až na začátku ledna v německém Oberhofu.

Tomáš Mikyska v akci při závodě s hromadným startem na MS v Novém Městě.

„Takže uvidím, jak se trenéři teď rozhodnou, možná si dám od závodů pauzu,“ přemýšlel. Biatlonisty čeká týdenní odpočinek, než odletí do norského Osla. „V Holmenkollenu asi budu, ale možná vynechám další dvě zastávky v Americe a Kanadě. Já bych chtěl závodit, ale záleží, jak to určí trenéři.“

Během šampionátu Mikyska žádné problémy necítil. „Ale náš fyzioterapeut říká, že stojím přidřeple, protože tu nohu nepropínám. Cvičil jsem, ale po prvním týdnu tady už jsem na to úplně neměl sílu.“

Fyzičku však má i po 14denní prověrce Krčmář, který by před plnými tribunami ve Vysočina Areně klidně ještě závodil. „Rozložil jsem si síly asi nejlíp, co se mi kdy na šampionátech povedlo. Byl jsem dobře připravený fyzicky, bohužel už ne tolik střelecky,“ mrzelo ho.

Ve čtyřech individuálních kláních netrefil celkem 11 ze 70 terčů. „To mě odsoudilo do druhé desítky, věčně jsem byl kolem dvacátého místa. Chyběly čisté závody, co jsem měl roky zpátky. Kdybych nějaký zajel, bylo by to hodně veselé.“

Český biatlonista Michal Krčmář děkuje fanouškům za podporu v závodě na MS v Novém Městě na Moravě.

V nedělním masáku mířil vedle čtyřikrát, ve stíhačce i vytrvalostním závodě třikrát a ve sprintu minul jeden terč.

„Není to tak, že bych byl ve stavu, kdy neumím střílet. V podobném rozpoložení je i Makula (Davidová), jsou tam třeba tři jedničky, a přesně to vás dělí od toho, abyste byli úplně vepředu,“ polemizoval Krčmář, který se chtěl domácím fanouškům odměnit lepším výsledkem.

„Do posledních metrů jsem bojoval naplno a snažil se odevzdat všechno,“ ujistil. „Co tu diváci předváděli, bylo neuvěřitelné, budu si to pamatovat do konce života. Věřím, že to není naposledy a že na svěťáky tady budou atmosféry podobné.“

Mikyska se hlasitým fanouškům odměnil alespoň symbolickou poklonou v cílové rovince. „Trošku jsem si to chystal, ta atmosféra tady byla neskutečná, chtěl jsem všem aspoň trochu poděkovat.“