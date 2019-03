Dopingová schizofrenie. Dopadne erfurtský skandál i na biatlonisty?

Alfons Hörmann, prezident Německého olympijského výboru, naznačuje: „Existují spekulace, že v Östersundu se plánuje další akce proti dopujícím sportovcům na základě informací zajištěných v dopingové laboratoři v Erfurtu.“

Jinými slovy, mezi 40 krevními vaky, které tam byly nalezeny, rozhodně nebyla jen krev běžců na lyžích. Už nyní se přiznali dva rakouští cyklisté. Hovoří se o atletech, plavcích – a také o biatlonistech. Za pomoci DNA a biopasů budou kriminalisté zkoumat, komu patří kódovaná jména na dalších vacích.

„Doping je realita, ve které žijeme. Nevymizí,“ říká švédský olympijský medailista Sebastian Samuelsson. „Co bylo v souvislosti s erfurtskou centrálou zatím zveřejněno, je podle mě jen malou částí toho, co se dozvíme v budoucnu.“

Michalu Šlesingrovi by proto nevadila ani další razie v Östersundu: „Jestli má švédská policie nějaké indicie a dokáže do toho šlápnout, bude jen dobře. Každá taková akce vyplaví nějakou špínu. Pro dotyčný sport to na jednu stranu není dobře, ale v zájmu průběžného čištění sportu je to potřeba.“

Podporu nachází též u Martina Fourcada. „Doufám, že všichni, kteří byli do erfurtského skandálu vtaženi, už nemohou klidně spát a policie je rychle zajistí,“ prohlásil Francouz. Biatlon je svými parametry podobný běhu na lyžích a cyklistice. „Proto mě nepřekvapí, když v Östersundu odhalíme další dopující.“

Švédský olympijský medailista Sebastian Samuelsson podobně jako Češi loni demonstrativně neodletěl na pohárové finále v Ťumeni, bojkotoval ho na protest proti organizovanému ruskému dopingu a proti postojům tehdejšího zkorumpovaného vedení Mezinárodní biatlonové unie IBU.

„Ti lidé, kteří dopují, nás okrádají nejen o ekonomický zisk, ale především o emoce. Já nebojuji pro to, aby jednou má medaile ležela doma v regálu. Pro mě jsou nejcennější emoce ve chvíli, kdy projíždím cílem a vím, že tu medaili mám,“ říká 21letý mladík, jehož obrovskou vášní jsou knihy o Harrym Potterovi, ale v kouzla a zázračná zlepšení v biatlonu nevěří.

BOJOVNÍCI PROTI DOPINGU. Mladík Samuelsson a veterán Šlesingr.

„Dopující závodníci, kteří jsou později odhalováni a vymazáváni ze statistik, nás o tyto pocity obírají,“ vykládá Samuelsson. „Když pak o pár měsíců později tu medaili přece jen dostanete a připíší vám ji na Wikipedii, je to k ničemu.“

Kdo závodí s podvodníky

Dnešní biatlonové společenství pohlcuje i určitá schizofrenie, kdo všechno by mohl být v současné dopingové aféře zapleten.

Třeba hned v souvislosti se Švédy. Ty vede 64letý německý kouč Wolfgang Pichler, v letech 2011–2014 trenér Rusů. Tedy v době, kdy v Rusku docházelo k systematickému dopingu.

PROGRAM MS v biatlonu

Své propojení s ním Pichler pochopitelně odmítá. „Nechápu, jak neuvěřitelně hloupí dopující sportovci jsou,“ rozčiluje se. „Ale i v biatlonu stále narážíme na podvodníky.“

Reportér a expert na doping Jonas Karlsson ve vysílání švédského Kanalu 5 přesto zdůraznil, že Pichler o ruských podvodech vědět mohl. Čímž vyprovokoval slavnou Magdalenu Forsbergovou k plamenné obraně svého bývalého trenéra: „Znám Wolfganga jako obrovského odpůrce dopingu. Vím, že je čistý.“

Ještě ostřeji je nyní sledován rakouský tým, jehož členové byli už v minulosti v péči dopingového kouče Waltera Mayera.

Östersund Kouzlo dějiště biatlonového MS

Dlouholetá opora Rakušanů Simon Eder tento týden informoval, že mu sice byly v minulosti nabízeny zakázané prostředky, ale že incident okamžitě oznámil policii i rakouskému svazu.

Přesto, jakmile rakouská výprava v Östersundu sdělila, že Eder stejně jako rychlík Julian Eberhard musí kvůli nachlazení vypustit úvodní smíšenou štafetu, živná půda pro další spekulace „co za tím asi ve skutečnosti je“, byla okamžitě oseta.

Německý kouč Rakušanů Ricco Gross se ohradil: „Událostmi v Seefeldu jsem byl šokován. U mých svěřenců si ale doping neumím představit.“

Rovněž Martin Fourcade byl mnohokrát v minulosti kvůli své dominanci podezříván z dopingu. Takové už je schizma dnešního vrcholového sportu: Jsi příliš vyčnívající, že by za tím byl doping?

„Nikdy jsem nic zakázaného nevzal,“ říká ve Švédsku nejen on, ale také Němka Laura Dahlmeierová. Jako by se každý z předních biatlonistů snažil ujistit okolí: Já v tom nejedu.

Aby se zalekli ti, kteří se nadále snaží podvádět, navrhuje Šlesingr kriminalizaci dopingu v Česku a dalších zemích po vzoru Německa, Rakouska či Itálie. „Jde přece o porušení pravidel za účelem neoprávněného hmotného obohacení. Klidně bych to klasifikoval jako podvod.“

Též Samuelsson vyzývá, ať jsou podvodníci zavíráni do vězení.

Jenže změny zákonů jsou během na dlouhou trať. Na prahu biatlonového mistrovství tedy Samuelsson aspoň říká: „Chci věřit, že lidé, proti kterým budu závodit tady, jsou čistí.“

Ovšem jistotu on ani ostatní nikdy nezískají.