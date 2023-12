ONLINE: Biatlonistky běží v Lenzerheide sprint, Voborníková střelecky bezchybná

První sprint sezony v Östersundu zvládla nejlépe z českých biatlonistek Davidová, o týden později v Hochfilzenu se blýskly Jislová desátým a Voborníková šestnáctým místem. Co dnes? Zazáří některá z výše jmenovaných, nebo to bude tentokrát třeba Charvátová, které se minulý týden v Rakousku také dařilo?

ONLINE: Sprint žen na 7,5 kilometru Závod sledujeme v podrobné reportáži.

Právě Charvátová startuje v Lenzerheide jako první z pětice Češek. Ráda by navázala na povedený Hochfilzen, v němž po 29. místě ve sprintu následně poskočila ve stíhačce o deset míst vzhůru. Už nyní má v hodnocení Světového poháru 34 bodů, což je více než dvojnásobek oproti celé minulé sezoně.

„Jsem teď v dobrém rozmaru,“ pravila zkušená biatlonistka. „Předchozí rok jsem si už ani neužívala, trochu jsem se trápila. Kdybych si ale teď udržela pozitivní náladu a kdybych byla na trati dál taková dravá, můžu s holkama soupeřit. A to je to, co každý sportovec potřebuje cítit.“

Češky na startu 15. Charvátová

26. Davidová

30. Jislová

48. Voborníková

85. Vinklárková

Komu se zatím nedaří dostat do závodní pohody, je naopak Davidová. Týmovou jedničku od začátku sezony sráží hlavně nepřesná střelba, která jí brání v boji o přední pozice. Svůj jasně nejlepší výsledek (18. místo) zajela ve stíhačce v Östersundu. Dnes má další příležitost své trápení zlomit, do sprintu startuje jako druhá Češka.

První třicítku startujících uzavírá Jislová, na další české biatlonistky Voborníkovou s Vinklárkovou přijde řada až později.

Minimálně na stupně vítězů by měla jistě pomýšlet Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová (startovní číslo 38), která ovládla poslední sprint v Hochfilzenu, naopak vítězka z Östersundu Francouzka Lou Jeanmonnotová ve startovní listině chybí. Dobrou formou se prezentuje Italka Lisa Vittozziová (29), silnou soupeřkou by měla tradičně být také Švédka Elvira Öbergová (43).

Kdo si tedy v Lenzerheide doběhne pro vítězství?

Sledujte online.