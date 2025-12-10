Premium

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

  10:55
Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující souboje sledovat živě najdete v přehledném textu.

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

ZávodVzdálenostDatumČasVýsledky
Sprint - muži10 kmpátek 12.12.11:25
Sprint - ženy7,5 kmpátek 12.12.14:15
Stíhací závod - muži12,5 kmsobota 13.12.12:00
Štafeta - ženy4 × 6 kmsobota 13.12.14:15
Štafeta - muži4 × 7,5 kmneděle 14.12.12:00
Stíhací závod - ženy10 kmneděle 14.12.14:45

Česká nominace pro 2. kolo SP v biatlonu:

Nominace:

V ženském týmu oproti úvodnímu SP v Östersundu došlo k jedné změně. Zkušené závodnice doplnila osmnáctiletá Ilona Plecháčová. Dorostenecká mistryně světa z letošního roku nahradila v nominaci Terezu Vinklárkovou.

Vítej zpátky ve Světovém poháru, @plechacova.ilona!

Kde sledovat závody SP v biatlonu v Hochfilzenu?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s hromadným startem.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Největší české úspěchy v Hochfilzenu:

UmístěníJméno DisciplínaSezona
2. místoMarkéta DavidováSprint 7,5 kmSP 2022/2023
3. místoMarkéta DavidováStíhací závod 10 kmSP 2022/2023
2. místoOndřej MoravecVytrvalostní závod 20 kmMS 2017
1. místoGabriela SoukalováSprint 7,5 kmMS 2017
2. místoGabriela SoukalováVytrvalostní závod 15 kmMS 2017
3. místoGabriela SoukalováStíhací závod 10 kmMS 2017
3. místoGabriela SoukalováStíhací závod 10 kmSP 2015/16
3. místoČesko (Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)Štafeta 4 x 6 kmSP 2014/15
2. místoVeronika VítkováSprint 7,5 kmSP 2013/14
1. místoRoman DostálVytrvalostní závod 20 kmMS 2005
