Česká nominace pro 2. kolo SP v biatlonu:
V ženském týmu oproti úvodnímu SP v Östersundu došlo k jedné změně. Zkušené závodnice doplnila osmnáctiletá Ilona Plecháčová. Dorostenecká mistryně světa z letošního roku nahradila v nominaci Terezu Vinklárkovou.
Vítej zpátky ve Světovém poháru, @plechacova.ilona!
9. prosince 2025 v 18:12, příspěvek archivován: 10. prosince 2025 v 10:55
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Hochfilzenu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s hromadným startem.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Největší české úspěchy v Hochfilzenu:
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Markéta Davidová
|Sprint 7,5 km
|SP 2022/2023
|3. místo
|Markéta Davidová
|Stíhací závod 10 km
|SP 2022/2023
|2. místo
|Ondřej Moravec
|Vytrvalostní závod 20 km
|MS 2017
|1. místo
|Gabriela Soukalová
|Sprint 7,5 km
|MS 2017
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|Vytrvalostní závod 15 km
|MS 2017
|3. místo
|Gabriela Soukalová
|Stíhací závod 10 km
|MS 2017
|3. místo
|Gabriela Soukalová
|Stíhací závod 10 km
|SP 2015/16
|3. místo
|Česko (Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková)
|Štafeta 4 x 6 km
|SP 2014/15
|2. místo
|Veronika Vítková
|Sprint 7,5 km
|SP 2013/14
|1. místo
|Roman Dostál
|Vytrvalostní závod 20 km
|MS 2005