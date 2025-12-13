A teď je zpět na scéně.
Devatenáctá ve sprintu v Hochfilzenu.
Víc mlčící než hovořící.
Po čtvrtečním tréninku odmítla s médii mluvit (nebo jí to spíše bylo nařízeno?). Po pátečním závodě mluvčí francouzského týmu dovedl Julii Simonovou v mixzóně jen k reportérům L’Equipe TV a odtud hned zase zpět.
„Připadám si unavená, ale z dnešního závodu si mohu vzít také spoustu pozitiv,“ pronesla poté, co minula jeden terč a předvedla na její poměry pomalejší běh.
Respektuji všechny sportovce, pokud jsem jimi zároveň také respektována a moje kariéra jimi není brzděna.