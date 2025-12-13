Premium

Neklidná Francie. Hříšnice Simonová je zpět, oběti lidé vyhrožovali smrtí dcery

Julia Simonová během sprintu v Hochfilzenu | foto: CTK / imago sportfotodienst / Horst Ettensberger Profimedia.cz

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky realizačního týmu. Z oslavované královny biatlonu se v očích mnohých stala vyvrhelem. Sama se ospravedlňovala psychickým black-outem, který neumí vysvětlit.

A teď je zpět na scéně.

Devatenáctá ve sprintu v Hochfilzenu.

Víc mlčící než hovořící.

Po čtvrtečním tréninku odmítla s médii mluvit (nebo jí to spíše bylo nařízeno?). Po pátečním závodě mluvčí francouzského týmu dovedl Julii Simonovou v mixzóně jen k reportérům L’Equipe TV a odtud hned zase zpět.

„Připadám si unavená, ale z dnešního závodu si mohu vzít také spoustu pozitiv,“ pronesla poté, co minula jeden terč a předvedla na její poměry pomalejší běh.

Respektuji všechny sportovce, pokud jsem jimi zároveň také respektována a moje kariéra jimi není brzděna.

Poškozená Justine Braisazová-Bouchetová

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Julia Simonová během sprintu v Hochfilzenu

Od našeho zpravodaje v Rakousku Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky...

13. prosince 2025

Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce...

12. prosince 2025  23:20

Německé a norské házenkářky se utkají ve světovém finále

Jenny Behrendová z Německa se raduje v zápase s Francií.

Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. V semifinále vyřadily v Rotterdamu obhájkyně titulu Francouzky, které porazily 29:23, a o zlato si v neděli zahrají s...

12. prosince 2025  19:59,  aktualizováno  23:02

Zdráhalová dojela v Hamaru čtvrtá na 1500 metrů, Jílek byl při premiéře šestý

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee

Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru rychlobruslařek na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu. Devětadvacetiletá česká reprezentantka...

12. prosince 2025  21:28,  aktualizováno  22:36

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

12. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  22:34

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

9. prosince 2025  22:42,  aktualizováno  12. 12. 21:25

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  12. 12. 20:02

První nula byla na dosah. Pak asi přišla rána z vyplašení, říkala Charvátová

Lucie Charvátová na trati sprintu v rakouském Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Už už se zdálo, že se to konečně povede. Lucie Charvátová sahala po své první životní čisté střelbě ve sprintu. Pět terčů vleže zlikvidovala. Čtyři vstoje také. Až ten poslední nezbělal. „Těsně mimo...

12. prosince 2025

Hokejistky zakončily turnaj v Lahti jasnou výhrou nad domácím Finskem

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky uzavřely vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti vítězstvím 5:0 nad domácími Finkami. S bilancí dvou výher a jedné porážky skončily druhé za Švédkami se stejným bodovým...

12. prosince 2025  19:47

Johnsonovy velké oči. Atletický seriál Grand Slam Track po roce vyhlásil bankrot

Sydney McLaughlinová-Levroneová ovládla semifinále běhu na 400 metrů na...

Nový atletický seriál Grand Slam Track vedený legendárním americkým sprinterem Michaelem Johnsonem vyhlásil bankrot. Organizátoři to uvedli na webu soutěže. Podle agentury AP má téměř 1000 věřitelů,...

12. prosince 2025  19:43

Slávisté se v play off Youth League utkají s Benfikou, prověří je kanonýr Moreira

Jakub Surovčík v dresu Slavie během utkání Youth League.

Slávističtí fotbalisté do 19 let se v úvodním kole vyřazovací části Youth League utkají s Benfikou Lisabon, která skončila v ligové fázi druhá. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Hrát se bude 3., či...

12. prosince 2025  18:53

České florbalistky čeká v semifinále MS Finsko, Dánky od něj nedostaly šanci

Smilla Hundevadtová (vlevo) z Dánska a Jasmiina Järvinenová z Finska v souboji...

České florbalistky budou hrát v sobotním semifinále mistrovství světa v Ostravě s Finskem, které ve čtvrtfinále porazilo Dánsko jednoznačně 14:2. Zápas začne v 16:00. Druhou semifinálovou dvojici...

12. prosince 2025  18:15

