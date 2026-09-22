Biatlon nadále Rusy odmítá. Ti vyhrožují: Potrestáme každého, kdo nám škodí

Vedení IBU pouze sdělilo, že podmínky pro obnovení ruského členství nadále nebyly splněny. Od března 2022 výkonný výbor IBU tvrdě zastával postoj, že Ruský biatlonový svaz nepřijme zpět dříve, dokud neskončí ruská agrese na Ukrajině.
Unie odolávala v posledních dvanácti měsících i narůstajícímu tlaku MOV, aby Rusy připustila do soutěží alespoň se statusem neutrálů. Na rozdíl od jiných sportů však stanovy IBU neobsahují právní mechanismus, který by start neutrálních sportovců umožňoval. Navíc jací jsou to „neutrálové“, když všichni přední ruští biatlonisté závodí za armádní kluby, podporující režim Vladimira Putina.