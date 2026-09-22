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Biatlon nadále Rusy odmítá. Ti vyhrožují: Potrestáme každého, kdo nám škodí

Tomáš Macek
  20:00
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Vladimit Putin při setkání s ruskými biatlonisty. | foto: Reuters

Rusko se rozčiluje. Zatímco většina sportovních federací přijímá jeho sportovce zpět a mnohé z nich dokonce i s vlajkou a hymnou, po atletech nyní absolutní zákaz startu Rusů prodloužili o další sezonu také biatlonisté. Na kongresu IBU v Berchtesgadenu nebyl bod „návrat Ruska“ ani zařazen do programu, nikdo z delegátů to nenavrhl.

Vedení IBU pouze sdělilo, že podmínky pro obnovení ruského členství nadále nebyly splněny. Od března 2022 výkonný výbor IBU tvrdě zastával postoj, že Ruský biatlonový svaz nepřijme zpět dříve, dokud neskončí ruská agrese na Ukrajině.

Unie odolávala v posledních dvanácti měsících i narůstajícímu tlaku MOV, aby Rusy připustila do soutěží alespoň se statusem neutrálů. Na rozdíl od jiných sportů však stanovy IBU neobsahují právní mechanismus, který by start neutrálních sportovců umožňoval. Navíc jací jsou to „neutrálové“, když všichni přední ruští biatlonisté závodí za armádní kluby, podporující režim Vladimira Putina.

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Živě2:4
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Sparta vs. Ml. BoleslavHokej - 3. kolo - 22. 9. 2026:Sparta vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
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23. 9. 01:00
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