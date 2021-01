Centrová rána covidem. Jak čeští biatlonisté lepí oberhofskou nominaci

„Způsob, jakým nás teď covid trefil, to byla centrová rána a ne nějaký kalibr. Byla to totálka,“ uleví si Rybář.

Pro připomenutí: s pozitivním covidovým testem jsou nyní mimo hru Michal Krčmář, Adam Václavík, Vítězslav Hornig a Tomáš Mikyska, ale také čerství junioři Ondřej Mánek (loni třikrát stříbrný na MS dorostu) a Josef Kabrda.

Němečtí hygienici navíc poslali do karantény i Tomáše Krupčíka a Milana Žemličku, kteří v Oberhofu bydleli na pokoji s nakaženými Hornigem, respektive s Mikyskou.

Přitom v pátek je v Oberhofu na programu mužská štafeta. Dokážou ji Češi vůbec složit? Takové otázky si trenéři i závodníci kladli.

Vymysleli pouze podmíněné řešení.

Po pátém pohárovém kole zůstali na místě z českých mužů jen Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký.

Za nimi v úterý dorazil 21letý junior Mikuláš Karlík. V minulé sezoně se jednou probojoval do první desítky v druholigovém IBU Cupu - a teď jej čeká premiéra v nejvyšší lize.

Covid prodělal Karlík už na podzim (a relativně dlouho se z onemocnění dostával). Při hromadném šíření nákazy na Pokljuce tedy nejspíš těžil z protilátek ve svém těle, na rozdíl od trenéra mužů Zdeňka Vítka. Ten si jich na podzim při svém prvním onemocnění covidem nevybudoval dost a po dvou měsících byl pozitivní opět.

Trio Moravec, Štvrtecký, Karlík tedy nastoupí v čerstvě zachumeleném Oberhofu do středečního sprintu mužů.

A čtvrtý do party pro páteční štafetu? Mohl by jím být 19letý Jonáš Mareček, loni na dorosteneckém mistrovství světa v Lenzerheide člen stříbrné štafety a čtvrtý ve vytrvalostním závodě.

Ovšem věc má háček.

„Jonáš nemá vyjetou kvalifikaci pro Světový pohár,“ říká Rybář. „Při prosincových pohárových kolech sice IBU povolovala v tomto směru výjimky, proto mohla ve svěťáku startovat i Eliška Teplá, jenže v lednu už povoleny nejsou.“

Kvalifikovat se závodník může, pokud ve druholigovém IBU Cupu dosáhne pravidly požadovaného procentuálního odstupu za vítězem. Mareček dosud žádný IBU Cup neabsolvoval, ve čtvrtek však nastoupí do zahajovacího kola této soutěže v německém Arberu. Původně se tam měl jet zkrácený vytrvalostní závod, ale aktuálně byl v programu nahrazen sprintem.

„Neměl by pro něj být problém, aby si kvalifikaci vyjel, pokud nepředvede nějaký vyloženě střelecký kolaps,“ soudí Rybář. „Načež bychom ho přivezli na páteční štafetu ve svěťáku.“

Obnášelo by to přejezd 390 kilometrů z Arberu do Oberhofu.

„Je to hodně crazy řešení, ale nic jiného nám nezbývá,“ povídá kouč mužů. „Nechceme, aby se jela štafeta Světového poháru bez Čechů, také kvůli fanouškům bychom byli rádi, abychom do ní nastoupili. Jonáš je mladý kluk, prvním rokem junior, ale je to jediná šance, jak štafetu sestavit.“

Po štafetě by se opět vydal na 390kilometrovou pouť do Arberu, aby o víkendu mohl na IBU Cupu startovat v dalším sprintu.

Složitou skládankou se stalo v posledních dnech rovněž sestavování českého realizačního týmu, covidem se nakazila i polovina servismanů, proto minulý týden v Oberhofu v této roli vypomáhal Michal Šlesingr. Ten už se mezitím vrátil domů. Do Německa naopak odcestoval uzdravený David Tolar a vypomůže tu i rovněž uzdravený Zdeněk Vítek.

Na další pohárové kolo do Anterselvy snad bude z momentálně indisponovaných závodníků k dispozici Tomáš Krupčík. Ten může nařízenou čtrnáctidenní karanténu po 10 dnech zkrátit negativním PCR testem, na který půjde 17. ledna. Žemličku čeká až 19. ledna.

Česká jednička Michal Krčmář podstoupí kontrolní PCR test už tuto středu, po něm ještě absolvuje funkční vyšetření plic i srdce. Se startem v Anterselvě však ani v případě pozitivních výsledků nepočítá, také vzhledem k vysoké nadmořské výšce střediska nad 1600 metrů.

„Hnát ho po covidu do výšky by bylo před mistrovstvím světa hodně riskantní,“ říká Rybář.

Velmi improvizovaná bude tento týden rovněž sestava mužů na IBU Cupu v Arberu. Ani tam Češi nenaplní kvótu. Kromě Marečka pojedou závody nedaleko od českých hranic jen další mladík Luděk Abrahám a Jiří Mánek z akademického výběru pro Univerziádu.

Bez úhony naštěstí zatím zůstává tým žen pro Světový pohár, který i v 6. pohárovém kole pokračuje v Oberhofu ve složení Markéta Davidová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.

OPĚT DO TOP 10? Markéta Davidová se ve čtvrtečním sprintu pokusí pošesté v sezoně probojovat do Top 10.

Češi chtějí navýšit bezpečnostní opatření

Na současné improvizované sestavě týmu mužů se podepsalo především šíření covidu při vánočním soustředění na Pokljuce, kde se připravovaly reprezentace Slovinska, Česka, Bulharska, Japonska a Řecka, přičemž Bulhaři a Japonci tam trénovali už od prosincového Světového poháru v Hochfilzenu.

Postupně se u všech těchto týmů objevily pozitivní testy na covid, nejnověji také u Řeků.

„Netušíme, odkud ta nákaza na Pokljuce přišla,“ říká Rybář. „Nevíme, jestli ji přinesl někdo z jiného týmu, nebo někdo z personálu hotelu, kde směli bydlet jen biatlonisté, nebo jestli měl covid někdo uvnitř našeho týmu.“

Na Pokljuku odjížděli všichni po Vánocích s negativními PCR testy. „Ale to samozřejmě není záruka, nákaza se může projevit až po pěti dnech. Dlouho nikdo z týmu žádný symptom nevykazoval. Když se potom covid objeví, je hrozně těžké ho zastavit.“

KDY SE VRÁTÍ? Michal Krčmář věří, že se znovu rozjezdí od 24. ledna při ME v polském středisku Duzsniki Zdroj a pak opět nastoupí mezi absolutní elitou na únorovém MS na Pokljuce.

Do budoucna a speciálně s výhledem na soustředění před mistrovstvím světa na Pokljuce chtějí Češi ještě navýšit bezpečnostní opatření. Kouč tudíž plánuje: „Předtím, než se závodníci na pokojích ubytují, projdeme je s UV rampou nebo s generátorem ozónu, abychom je vyčistili, kdyby tam předtím ulpěl vir po nějaké nakažené osobě.“

V období mnoha špatných covidových zpráv narazili biatlonisté aspoň na jednu, která jim trochu zvedla náladu.

Při důkladném prozkoumání letošních pravidlových doplňků objevili informaci, že o kvótu pěti mužů a pěti žen pro příští sezonu Světového poháru nepřijdou, i kdyby se v Poháru národů mužů či žen propadli pod hraniční 10. příčku.

„Kvůli tomu, že letošní sezonu výrazně ovlivňuje covid, IBU rozhodla, že žádný tým nemůže pro následující sezonu ztratit svoji současnou kvótu, kterou si v minulé sezoně vyjel,“ popisuje Rybář. „Můžete si jen polepšit, třeba když si vybojujete šest míst na startu místo pěti (pro země na 1. až 5. místě), ale nemůžete si pohoršit.“

Toto pravidlo ocení více zemí, například Čína vedená Ole Einarem Björndalenem, protože čínské biatlonisty restrikce jejich vlády zatím na Světový pohár vůbec nepustily.

Čeští muži jsou nyní v Poháru národů devátí, ženy jedenácté.

„Naše holky by tedy z tohoto pravidla mohly také profitovat, i když doufám, že se do té desítky ještě dostanou,“ říká Rybář.

Od desátých Švýcarek je dělí 175 bodů.