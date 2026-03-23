Voborníková září a český biatlon je šestý na světě. Sezona? Lepší než se čekalo

Je dobojováno.
Čtyři dny na Holmenkollenu doplnily a podtrhly účet zimy.
Pro český tým začala před čtyřmi měsíci nečekaným a až euforicky oslavovaným třetím místem ženské štafety v úvodním závodě Světového poháru v Östersundu, na které vzápětí navázala ve Švédsku dobrými individuálními výkony i Lucie Charvátová.
Pokračování zimy už tak radostné nebylo a velká část prosince a ledna se nesla ve znamení rozpaků z výkonů týmu – a později také neklidu kvůli opětovně vyhřezlé ploténce Markéty Davidové.
Injekcí mírného optimismu se staly až výkony v Novém Městě, korunované třetím místem smíšené štafety.
Počínaje druhým týdnem olympijských bojů však jakoby začala úplně jiná sezona, s řadou závodů, které fanoušky musely bavit, i s mnohými hodnotnými umístěními.
Celkově se dá o této biatlonové sezoně z českého pohledu říci: Bylo to lepší, než se čekalo. Aniž bychom se tím snažili zastírat, že témat k řešení nadále zůstává více než dost.
Úzký kádr v porovnání s velmocemi je zjevný. Proto je dobrou zprávou, že ještě nechtějí ukončit kariéru Michal Krčmář, Lucie Charvátová a možná ani Tereza Vinklárková, kteří letos ukázali kvalitní výkonnost. Výměna generací především u ženského týmu tudíž nebude až tak třeskutá.
Předseda svazu Jiří Hamza nicméně potvrdil, že v příští sezoně se do A-týmu jednoznačně začlení mladí, ať už Petr Hák nebo teenagerky Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová. Obě juniorky už naznačily své schopnosti, ovšem současně letošní zima ukázala, že celosezonní zatížení pro ně bylo ještě příliš vyčerpávající.
JMÉNA PRO BUDOUCNOST: Petr Hák a Ilona Plecháčová.
O momentální pozici českého biatlonu ve světě mnohé vypovídají čísla, například umístění v Poháru národů.
A v něm jsou čeští muži i ženy letos na šestém místě na světě.
V podání žen jde o nejlepší umístění za posledních pět let. Muži vyrovnali své maximum ze sezony 2022-2023. Loni skončili sedmí, ženy deváté.
Pohár národů SP 2025-2026
Muži: 1. Norsko 7466, 2. Francie 7027, 3. Švédsko 6696, 4. Německo 6180, 5. Itálie 5724, 6. ČESKO 5536, 7. USA 5340, 8. Finsko 5204, 9. Švýcarsko 5051, 10. Slovinsko 4708.
Ženy: 1. Švédsko 6956, 2. Francie 6920, 3. Norsko 6402, 4. Itálie 6037, 5. Německo 5815, 6. ČESKO 5582, 7. Finsko 5524, 8. Rakousko 5291, 9. Švýcarsko 5270, 10. Polsko 4860.
Pokud se podrobněji podíváme na toto pořadí, světovému biatlonu jednoznačně dominují - a patrně nadále dominovat budou - tři velmoci: Francie, Norsko a Švédsko. Šíře jejich elitních závodníků výrazně převyšuje další země.
Za tímto triem začíná skupina zemí druhého sledu, v jejímž čele jsou Italové a Němci, sílu těchto týmů však od příští zimy oslabí odchody Preussové, Wiererové a možná i Hofera a Vittozziové. Právě v těchto sférách by se nyní mohla pohybovat také česká reprezentace.
Současnou pozici Čechů okolo šestého místa na světě potvrzuje rovněž konečné pořadí Světového poháru štafet. Ženy jsou v něm páté, jen bod za čtvrtou Itálií, a muži sedmí. V klasifikaci smíšených štafet (včetně singl mixů) patří Česku šesté místo.
V individuálním pořadí poháru si Tereza Voborníková vylepšila své předloňské maximum o čtyři příčky na konečné 12. místo - a kdyby se hodnotila jen druhá polovina sezony, dostala by se s přehledem vysoko v top 10.
Čtyři roky poté, co slavila dva tituly juniorské mistryně světa, se posunula v kariéře na zcela novou úroveň.
„Nemohlo to být lepší,“ smála se v nedělním cíli na Holmenkollenu, když odolala v závěrečném kole i štvanici Elviry Öbergové a Ingrid Tandrevoldové.
Loni byly nejlepšími Češkami v konečném pořadí poháru 21. Voborníková a 33. Davidová. Tentokrát doplňuje 12. Voborníkovou na 30. místě coby druhá nejlepší žena Charvátová.
Nejlepšími z týmu mužů jsou v aktuální sezoně 19. Hornig a 20. Krčmář. Před rokem jim patřilo 20., respektive 29. místo.
Svá životní maxima v pohárových závodech si letos zajeli Voborníková (3.), Karlík (16.) a Vinklárková (20.) a přiblížila se k němu na jedno místo Charvátová (6.). Hned při svém individuálním debutu v poháru dosáhla na 18. místo ve vytrvalostním závodě v Novém Městě mladičká Plecháčová.
Olympijský bronz Terezy Voborníkové vrátil český biatlon po osmi letech pod pěti kruhy na medailové posty. Vůbec celá série posledních čtyř závodů na hrách v Anterselvě se povedla nad očekávání: 6. štafeta mužů, 5. štafeta žen, 6. Krčmář, 3. Voborníková.
Stoupající sebevědomí pětadvacetileté Voborníkové potom bylo při každém dalším pohárovém kole patrné.
Stejně tak sezona ukázala, že Lucie Charvátová likviduje svůj štafetový střelecký blok a vylepšuje si střelecké statistiky, podobně jako Mikuláš Karlík.
STŘELECKÉ ZLEPŠENÍ. Lucie Charvátová a Mikuláš Karlík.
Michal Krčmář zas a znovu prokazoval, že byl doslova zrozen pro bojovné finiše.
Vítězslav Hornig až na jeden závod dokázal bodovat ve všech pohárových startech, ale oproti loňsku cosi ztratil ze své běžecké vitality. „Celkově se sezonou budu spokojený,“ bilancoval pro ČT sport. „Jen mi tam chybí trochu zářnější výsledek, jakým bylo loni páté místo z Ruhpoldingu.“
Pozitivním překvapením je vzestup Terezy Vinklárkové, v mnoha předchozích sezonách srážené zpět zdravotními problémy.
Celou sezonu se naopak hledali Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček a Jessica Jislová, byť ta i přesto dokázala podržet nejednu štafetu.
Jak posunout český biatlon ještě výš, bude nyní úkol pro důkladnou posezonní analýzu. Hamza, Krčmář a další věří, že týmu prospělo více času stráveného na kempech ve vysoké nadmořské výšce, který by se měl před další sezonou ještě navýšit. Také na rychlosti střelby je vzhledem k současným trendům bezpodmínečně nutné pracovat.
„Kluci, co vypadli z áčka, se budou chtít probojovat zpátky. Doufám, že tým se zkvalitní a zdravá konkurence nastane,“ řekl pro ČT sport kouč mužů Michael Málek.
Po středečním jabloneckém mistrovství republiky v supersprintu čeká reprezentanty krátká dovolená a ve druhé polovině dubna už opět příprava.
Začíná nový olympijský cyklus.
„Není čas válet se měsíc na gauči a říkat si: to jsem si pěkně zazávodil,“ podotkl Málek.