Voborníková září a český biatlon je šestý na světě. Sezona? Lepší než se čekalo

Tomáš Macek
  7:33
Tereza Voborníková na bronzovém stupni na olympiádě a nyní i při finále Světového poháru. Dvě medailová umístění štafet v pohárových bitvách v průběhu sezony. Šesté místo Michala Krčmáře pod pěti kruhy v Anterselvě. Takové byly vrcholy sezony českých biatlonistů.
Tereza Voborníková slaví s týmem bronzovou medaili z hromadného závodu v Oslu. | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Je dobojováno.

Čtyři dny na Holmenkollenu doplnily a podtrhly účet zimy.

Pro český tým začala před čtyřmi měsíci nečekaným a až euforicky oslavovaným třetím místem ženské štafety v úvodním závodě Světového poháru v Östersundu, na které vzápětí navázala ve Švédsku dobrými individuálními výkony i Lucie Charvátová.

Pokračování zimy už tak radostné nebylo a velká část prosince a ledna se nesla ve znamení rozpaků z výkonů týmu – a později také neklidu kvůli opětovně vyhřezlé ploténce Markéty Davidové.

Injekcí mírného optimismu se staly až výkony v Novém Městě, korunované třetím místem smíšené štafety.

Počínaje druhým týdnem olympijských bojů však jakoby začala úplně jiná sezona, s řadou závodů, které fanoušky musely bavit, i s mnohými hodnotnými umístěními.

Celkově se dá o této biatlonové sezoně z českého pohledu říci: Bylo to lepší, než se čekalo. Aniž bychom se tím snažili zastírat, že témat k řešení nadále zůstává více než dost.

Úzký kádr v porovnání s velmocemi je zjevný. Proto je dobrou zprávou, že ještě nechtějí ukončit kariéru Michal Krčmář, Lucie Charvátová a možná ani Tereza Vinklárková, kteří letos ukázali kvalitní výkonnost. Výměna generací především u ženského týmu tudíž nebude až tak třeskutá.

Předseda svazu Jiří Hamza nicméně potvrdil, že v příští sezoně se do A-týmu jednoznačně začlení mladí, ať už Petr Hák nebo teenagerky Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová. Obě juniorky už naznačily své schopnosti, ovšem současně letošní zima ukázala, že celosezonní zatížení pro ně bylo ještě příliš vyčerpávající.

JMÉNA PRO BUDOUCNOST: Petr Hák a Ilona Plecháčová.

O momentální pozici českého biatlonu ve světě mnohé vypovídají čísla, například umístění v Poháru národů.

A v něm jsou čeští muži i ženy letos na šestém místě na světě.

V podání žen jde o nejlepší umístění za posledních pět let. Muži vyrovnali své maximum ze sezony 2022-2023. Loni skončili sedmí, ženy deváté.

Pohár národů SP 2025-2026

Muži: 1. Norsko 7466, 2. Francie 7027, 3. Švédsko 6696, 4. Německo 6180, 5. Itálie 5724, 6. ČESKO 5536, 7. USA 5340, 8. Finsko 5204, 9. Švýcarsko 5051, 10. Slovinsko 4708.

Ženy: 1. Švédsko 6956, 2. Francie 6920, 3. Norsko 6402, 4. Itálie 6037, 5. Německo 5815, 6. ČESKO 5582, 7. Finsko 5524, 8. Rakousko 5291, 9. Švýcarsko 5270, 10. Polsko 4860.

Pokud se podrobněji podíváme na toto pořadí, světovému biatlonu jednoznačně dominují - a patrně nadále dominovat budou - tři velmoci: Francie, Norsko a Švédsko. Šíře jejich elitních závodníků výrazně převyšuje další země.

Za tímto triem začíná skupina zemí druhého sledu, v jejímž čele jsou Italové a Němci, sílu těchto týmů však od příští zimy oslabí odchody Preussové, Wiererové a možná i Hofera a Vittozziové. Právě v těchto sférách by se nyní mohla pohybovat také česká reprezentace.

Současnou pozici Čechů okolo šestého místa na světě potvrzuje rovněž konečné pořadí Světového poháru štafet. Ženy jsou v něm páté, jen bod za čtvrtou Itálií, a muži sedmí. V klasifikaci smíšených štafet (včetně singl mixů) patří Česku šesté místo.

V individuálním pořadí poháru si Tereza Voborníková vylepšila své předloňské maximum o čtyři příčky na konečné 12. místo - a kdyby se hodnotila jen druhá polovina sezony, dostala by se s přehledem vysoko v top 10.

Čtyři roky poté, co slavila dva tituly juniorské mistryně světa, se posunula v kariéře na zcela novou úroveň.

„Nemohlo to být lepší,“ smála se v nedělním cíli na Holmenkollenu, když odolala v závěrečném kole i štvanici Elviry Öbergové a Ingrid Tandrevoldové.

Loni byly nejlepšími Češkami v konečném pořadí poháru 21. Voborníková a 33. Davidová. Tentokrát doplňuje 12. Voborníkovou na 30. místě coby druhá nejlepší žena Charvátová.

Nejlepšími z týmu mužů jsou v aktuální sezoně 19. Hornig a 20. Krčmář. Před rokem jim patřilo 20., respektive 29. místo.

Svá životní maxima v pohárových závodech si letos zajeli Voborníková (3.), Karlík (16.) a Vinklárková (20.) a přiblížila se k němu na jedno místo Charvátová (6.). Hned při svém individuálním debutu v poháru dosáhla na 18. místo ve vytrvalostním závodě v Novém Městě mladičká Plecháčová.

Olympijský bronz Terezy Voborníkové vrátil český biatlon po osmi letech pod pěti kruhy na medailové posty. Vůbec celá série posledních čtyř závodů na hrách v Anterselvě se povedla nad očekávání: 6. štafeta mužů, 5. štafeta žen, 6. Krčmář, 3. Voborníková.

Stoupající sebevědomí pětadvacetileté Voborníkové potom bylo při každém dalším pohárovém kole patrné.

Stejně tak sezona ukázala, že Lucie Charvátová likviduje svůj štafetový střelecký blok a vylepšuje si střelecké statistiky, podobně jako Mikuláš Karlík.

STŘELECKÉ ZLEPŠENÍ. Lucie Charvátová a Mikuláš Karlík.

Michal Krčmář zas a znovu prokazoval, že byl doslova zrozen pro bojovné finiše.

Vítězslav Hornig až na jeden závod dokázal bodovat ve všech pohárových startech, ale oproti loňsku cosi ztratil ze své běžecké vitality. „Celkově se sezonou budu spokojený,“ bilancoval pro ČT sport. „Jen mi tam chybí trochu zářnější výsledek, jakým bylo loni páté místo z Ruhpoldingu.“

Pozitivním překvapením je vzestup Terezy Vinklárkové, v mnoha předchozích sezonách srážené zpět zdravotními problémy.

DŮVODY K ÚSMĚVŮM. Tereza Vinklárková po 4. místě ve štafetě žen v Kontiolahti.

Celou sezonu se naopak hledali Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček a Jessica Jislová, byť ta i přesto dokázala podržet nejednu štafetu.

Jak posunout český biatlon ještě výš, bude nyní úkol pro důkladnou posezonní analýzu. Hamza, Krčmář a další věří, že týmu prospělo více času stráveného na kempech ve vysoké nadmořské výšce, který by se měl před další sezonou ještě navýšit. Také na rychlosti střelby je vzhledem k současným trendům bezpodmínečně nutné pracovat.

„Kluci, co vypadli z áčka, se budou chtít probojovat zpátky. Doufám, že tým se zkvalitní a zdravá konkurence nastane,“ řekl pro ČT sport kouč mužů Michael Málek.

Po středečním jabloneckém mistrovství republiky v supersprintu čeká reprezentanty krátká dovolená a ve druhé polovině dubna už opět příprava.

Začíná nový olympijský cyklus.

„Není čas válet se měsíc na gauči a říkat si: to jsem si pěkně zazávodil,“ podotkl Málek.

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Duplantis už se těší, pro atletické hvězdy složí hymnu. Kdo jiný, prohlásil šéf Coe

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...

Světová atletika oznámila, že hymnu pro premiérové ultimátní mistrovství světa, kterého se zúčastní vybraní elitní závodníci, složí nejlepší tyčkař historie Armand Duplantis. „Vždycky se snažím...

23. března 2026  8:21

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

Denver vyzrál na Portland bez Krejčího. NY Knicks si zastříleli proti Washingtonu

Nikola Jokič a Aaron Gordon z Denver Nuggets.

Basketbalisté Portlandu v NBA po třech vítězstvích za sebou prohráli na palubovce Denveru 112:128. Český reprezentant Vít Krejčí kvůli zranění lýtka vynechal už čtvrtý zápas Trail Blazers po sobě....

23. března 2026  7:13

Znovu třetí na Grand Prix. Fleretistovi Choupenitchovi se dařilo v Limě

Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně.

Fleretista Alexander Choupenitch obsadil třetí místo na Grand Prix v Limě. V semifinále nestačil na světovou dvojku Guillauma Bianchiho, kterému podlehl 10:15. Ital si poté ve finále poradil 15:12 s...

23. března 2026  6:53

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku.

Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám...

22. března 2026  23:34

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, Alcaraz nestačil na Kordu

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji

Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude na Floridě další domácí...

22. března 2026  18:35,  aktualizováno  22:34

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.