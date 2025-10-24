Biatlonistka Simonová dostala za zneužití kreditky Braisazové-Bouchetové podmínku

Rodačka z Albertville byla obviněna z opakovaného použití bankovních karet kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a fyzioterapeutky reprezentačního týmu na online nákupy v celkové hodnotě až 2400 eur a z krádeže malých částek mezi 20 a 50 eury. Ke kartám se dostala v létě 2022 během tréninkového kempu v Norsku, kdy s oběma sdílela ubytování.
K obviněním se nyní přiznala, dříve své činy popírala a tvrdila, že někdo zneužil její identitu. Oběma poškozeným se omluvila, uvedla ale, že se na nic nepamatuje a své jednání si nedokáže vysvětlit. Finanční problémy podle svých slov nikdy neměla. Několik let prý spolupracuje s psychologem, aby „tomu všemu porozuměla a mohla dál růst a rozvíjet se“.
Braisazová-Bouchetová s fyzioterapeutkou v roce 2022 Simonovou zažalovaly. Po zveřejnění skandálu byla v roce 2023 Simonová dočasně vyloučena z francouzské reprezentace, brzy se do ní ale opět vrátila.
Zpočátku se obě biatlonistky při závodech ignorovaly, v poslední době se však podle všeho usmířily a dokonce spolu v uplynulé sezoně slavily po úspěších francouzských štafet.
Svazové vedení, které původně označilo spor za osobní záležitost mezi dvěma sportovci, nyní oznámilo, že vzalo rozsudek na vědomí. V nejbližší době se sejde i nezávislá disciplinární komise, aby rozhodla o dalším postupu a případném postihu. Simonové hrozí v nejkrajnějším případě zastavení činnosti.