Další odvolání zamítnuto. Biatlonista Usťugov by měl přijít o medaile z Vancouveru

Usťugovova kauza kolem zimních olympijských her ve Vancouveru souvisí s nestandardními nálezy v jeho biologickém pase, které podle BIU dokazují používání zakázaných prostředků. Přiklonila se k tomu i arbitráž CAS, která první odvolání ruského závodníka zamítla už v roce 2020.

Nyní se Usťugov může odvolat už jen ke švýcarskému nejvyššímu soudu. To je však možné pouze z procedurálních důvodů.

Kvůli trestu za porušení dopingových pravidel biatlonová unie IBU anulovala Usťugovovy výsledky od 24. ledna 2010 do jeho ukončení kariéry na konci sezony 2013/14. Měl by tak přijít i o obě olympijské medaile, jejich odebrání ale ještě musí potvrdit Mezinárodní olympijský výbor.

V závodě s hromadným startem by se měl olympijským vítězem z Vancouveru nově stát Francouz Martin Fourcade, pro kterého by to bylo šesté olympijské zlato. Na bronzovou pozici v mužské štafetě by se měli posunout Švédové.

CAS se v oddělené kauze zabývá ještě dalším odvoláním Usťugova proti jinému verdiktu z roku 2020, který potvrdil jeho trest za užívání steroidů, o němž svědčila data z moskevské laboratoře. V tomto případu jde o anulování výsledků od 28. srpna 2013 do konce sezony 2013/14 a devětatřicetiletému Rusovi hrozí odebrání štafetového zlata z olympijských her v Soči 2014.