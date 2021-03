Německý biatlonista Peiffer ukončil kariéru, do Švédska už nejede

Německý biatlonista Arnd Peiffer uzavřel po 13 letech ve Světovém poháru svou bohatou kariéru. Pětinásobný mistr světa a olympijský vítěz z Pchjongčchangu to oznámil ve zprávě domácího svazu. Z rodinných důvodů už ani neodcestuje na závěrečný podnik sezony do švédského Östersundu. Do sportovní penze tak zamířil stejně jako Ondřej Moravec po závodech v Novém Městě na Moravě.