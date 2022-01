ONLINE: Biatlonisté jedou vytrvalostní závod. Krčmář zatím jednou minul

Anterselva je pro biatlonisty generálkou na blížící se olympijské hry v Pekingu. V italském středisku se postupně utkají ve vytrvalostním a hromadném závodě a štafetách.

V aktuální sezoně Světového poháru se jedná o druhý vytrvalostní závod a zároveň i ten poslední. Češi mají co napravovat, na konci listopadu v něm v Östersundu bodoval jen Krčmář, který byl jedenadvacátý.

ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v Anterselvě Podrobná online reportáž

Právě Krčmář se z českých zástupců pustí do dnešního klání jako první. Na start se postaví s číslem šest.

Český závodník se v Itálii představí po dvou letech, loni zde totiž kvůli covidu-19 chyběl. „Jsem rád, že se vracím do Anterselvy, i když s lidmi by to bylo veselejší. Mám rád zdejší tratě a nevadí mi ani nadmořská výška. Vždycky se těším,“ líčil pro biatlon.cz.

O dvě pozice za ním vyrazí na dvacetikilometrovou trať Adam Václavík, který se v posledních závodech zlepšuje. V Ruhpoldingu pokaždé bodoval, ve sprintu byl 34. a ve stíhačce 24.

S číslem 59 se na start vydá Jakub Štvrtecký, s 86 Mikuláš Karlík a v závěru 107členného startovního pole i s číslem 93 Milan Žemlička.

V Anterselvě se do elitního biatlonového seriálu vrací největší norské hvězdy, které kvůli přípravě na olympiádu vynechaly minulou zastávku v Ruhpoldingu.

Vetle Sjaastad Christiansen vyběhne jako devátý, Sturla Holm Lägreid, který má po vítězství v Östersundu nejblíže k malému glóbu, jako jedenáctý, Tarjei Bö jako jedenadvacátý a jeho bratr Johannes Bö jako čtyřiačtyřicátý.

Největší favorit Francouz Quentin Fillon Maillet, lídr Světového poháru a vítěz posledních tří klání, má číslo 58. Jeho krajan a třetí muž hodnocení Emilien Jacquelin vyběhne 42.

Švéd Sebastian Samuelsson, druhý muž Světového poháru, dnes nestartuje.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.