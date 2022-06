Nejlepší biatlonistkou sezony je Davidová, už počtvrté za sebou

Pětadvacetiletá Davidová vládne domácí scéně nepřetržitě od roku 2019. Minulou sezonu zahájila triumfem ve vytrvalostním závodě SP v Östersundu. Později byla ve stejné disciplíně šestá v Anterselvě a vyhrála malý křišťálový glóbus o 12 bodů před Lisou Theresou Hauserovou z Rakouska. V konečném pořadí Světového poháru obsadila 10. místo.

Rodačka z Jablonce nad Nisou sahala po stupních vítězů i na olympijských hrách v Pekingu. V mrazivých podmínkách skončila po nepřesné poslední ráně šestá ve vytrvalostním závodě a v závodě s hromadným startem byla čtvrtá.

„Toho ocenění si moc vážím. Možná to bude znít jako klišé, ale vím, že se něco povedlo a že byla i spousta věcí, které se nepovedly. Vím, kde se ještě zlepšit. Na druhou stranu jsem také na spoustu výsledků pyšná a jsem s nimi spokojená,“ řekla novinářům Davidová. „Zpětně asi budu nejvíce vzpomínat na olympiádu. Zajela jsem dobré závody. I když to neklaplo, jak bych si představovala, nebo jak by si každý představoval, nebyly to ode mě špatné závody,“ doplnila.

Davidová vyhrála také hlasování fanoušků na portálu iDNES.cz, kde dostala 681 hlasů. Druhá Jislová měla o 282 hlasů méně. „Toho si vážím možná ještě víc, protože je fajn, že si diváci váží našich výsledků a že pro nás hlasují,“ uvedla Davidová.

Trenérem roku se stal reprezentační kouč žen Egil Gjelland. Největšími nadějemi jsou juniorský mistr světa Jonáš Mareček a Voborníková, která dokonce získala z juniorského MS dvě zlata a jeden bronz. Skokanem roku se stala Jislová, která se posunula z loňského 68. místa v SP na 17. příčku.

Během vyhlášení se představitelé Českého biatlonu rozloučili na dálku s Evou Puskarčíkovou, která po sezoně ukončila kariéru. Jednatřicetiletá závodnice obsadila v individuálních závodech SP dvakrát třetí místo, bronzová byla také se smíšenou štafetou před dvěma lety na mistrovství světa. Po diskvalifikaci ruských biatlonistek by měla dodatečně obdržet bronzovou medaili ze štafety žen z olympiády v Soči 2014.

„Jsme dohodnuti s ČOV, MOV a IBU, že se to bude předávat na příštím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Takový je plán,“ řekl šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Do Síně slávy byli uvedeni manželé Jiří a Miluše Roučkovi, bývalí reprezentanti v letním biatlonu, trenéři a mezinárodní rozhodčí.

Předchozí dva galavečery se nekonaly kvůli pandemii koronaviru.