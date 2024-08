ANKETA: Biatlonová sezona se blíží. Kdo vám utkvěl v paměti z té minulé?

První závody Světového poháru jsou ještě několik týdnů daleko, biatlonistům už ale startují letní šampionáty. Příští týden pořádá estonské Otepää letní mistrovství světa, na přelomu srpna a září se sjedou čeští biatlonisté do Letohradu na mistrovství ČR na kolečkových bruslích.

V rámci letohradského programu se uskuteční 30. srpna také Večer českého biatlonu, na kterém biatlonový svaz ocení naději a nejlepšího závodníka uplynulé sezony. V té se sice pódiových umístění ve Světovém poháru ani medailí z mistrovství světa Češi nedočkali, výkony nastupující generace ale ukázaly velký příslib do budoucna.

Součástí Večera českého biatlonu bude i předání cen čtenářů iDNES.cz. Můžete rozhodnout o biatlonistovi sezony a okamžiku sezony. V každé ze dvou částí ankety máte jeden hlas. Biatlonisté jsou seřazení podle abecedního pořadí příjmení, okamžiky podle časové posloupnosti. Hlasovat můžete do 25. srpna.

Biatlonista sezony 2023/2024

Markéta Davidová

Radostná Markéta Davidová v cíli stíhacího závodu v Ruhpoldingu.

Po pěti sezonách, kdy se Davidová konstantě zlepšovala a stoupala celkovým hodnocením Světového poháru, přišel na začátku uplynulé zimy výkonnostní propad. Ani sedmadvacetiletá biatlonistka, ani trenérský tým nevěděly, co se za trápením na střelnici a na trati skrývá.

Postupem sezony se ale Davidové začala vracet střelecká jistota a při posledních třech zastávkách Světového poháru ani jednou nechyběla v top desítce. Nejprve desáté místo ve vytrvalostním závodě na Holmenkollenu, pak deváté místo ve stíhačce v Soldier Hollow a nakonec další vydařená stíhací jízda v Canmore, kde se oproti sprintu posunula o sedmnáct míst až na osmou příčku v cíli.

Michal Krčmář

Michal Krčmář v hromadném závodě v Lenzerheide.

Stabilní česká jednička mezi muži, i když tentokrát mu sezonu ovlivnila infekce citomegalovirem. Kvůli tréninkovému manku nedosáhl na svůj běžecký standard, jeden víkend Světového poháru raději kvůli bolestem zad úplně vynechal. Přesto dokázal vybojovat v elitním závodě s hromadným startem v Lenzerheide osmé místo.

Se čtyřmi dalšími umístěními v nejlepší dvacítce mu na konci zimy patřilo 28. místo v celkovém hodnocení Světového poháru, daleko nejlepší z českých mužů.

Heda Mikolášová

Heda Mikolášová na juniorském evropském šampionátu.

Zástupkyně nejmladší biatlonové generace. Osmnáctiletá rodačka z Brna se neztratila na žádné z vrcholných juniorských akcích minulé zimy. Na olympiádě mládeže v korejském Kangwonu skončila dvakrát čtvrtá, smíšené štafetě pak pomohla k bronzu. Medaili stejné hodnoty si odvezla z vytrvalostního závodu na juniorském evropském šampionátu.

Úspěšnou zimu uzavřela při juniorském mistrovství světa, kde v individuálních závodech dojela dvakrát v top desítce. Navíc přispěla ke třetím místům smíšené štafety a štafety žen, přičemž v dívčím klání dokázala v posledním okruhu stáhnout třináctisekundovou ztrátu na třetí Francouzku a ve finiši ji o bronzovou příčku připravit.

Heda Mikolášová (vpravo) se v cílové rovince dostává před francouzskou finišmanku a získává pro českou sestavu třetí místo na juniorském mistrovství světa.

Tomáš Mikyska

Tomáš Mikyska si užívá atmosféru na MS v Novém Městě na Moravě.

Čtyřiadvacetiletý Mikyska sice pořadí Světového poháru uzavírá na 94. místě s jediným získaným bodem, to ale především proto, že většinu sezony musel kvůli zranění vynechat. Při druhém trimestru, který absolvoval celý včetně mistrovství světa, totiž, zejména ve štafetách, zářil.

I když v individuálních závodech běžecky na nejlepší nestačil, v krátkých štafetových okruzích se dokázal vytáhnout ke skvělým časům a na střelnici si počínal bez nervů. Jeho úseky vždy patřily k těm nejkvalitnějším, jen si vzpomeňte na štafetu mužů v Novém Městě, kterou před domácím kotlem rozjel ve velkém stylu s čistým zápisem na střelnici a na úplném čele závodu.

Dohromady odjel za zimu jen třináct závodů, téměř v každém z nich ale zanechal velkou stopu. A tak se jemu i všem fanouškům vkrádalo na mysl, kde asi mohl být, kdyby si loni v srpnu nepřivodil vážné zranění kolene…

Tereza Voborníková

Tereza Voborníková na květinovém ceremoniálu po vytrvalostním závodě na norském Holmenkollenu.

Vůbec nejúspěšnější zástupkyně českého týmu v uplynulé sezoně. Voborníková se za rok vyšvihla v celkovém hodnocení Světového poháru o 27 míst až na 16. příčku. Po rozpačitém úvodu zimy se skvěle předvedla v Hochfilzenu a výkonnostní progres potvrdila devátým místem ve sprintu v předvánočním Lenzerheide.

Na závěr sezony v Oslu si vyjela zatím životní páté místo ve vytrvalostním závodě a poslední dvě zastávky Světového poháru v Severní Americe strávila pevně usazená mezi nejlepšími dvaceti biatlonistkami. Pouze sedmkrát se během zimy nevešla v individuálních závodech do první dvacítky.

V hodnocení mladých biatlonistek byla třetí nejlepší, přičemž její dvě přemožitelky Elvira Öbergová a Juni Arnekleivová už nadcházející zimu o modrý dres závodit nebudou.

Kdo by se podle vás měl stát biatlonistou sezony? Markéta Davidová Michal Krčmář Heda Mikolášová Tomáš Mikyska Tereza Voborníková

Okamžik sezony 2023/2024

Vítězství na olympiádě mládeže – Ilona Plecháčová

20. leden 2024 byl dnem, kdy sedmnáctileté Plecháčové všechno sedlo. V náročných větrných podmínkách poslala ze dvaceti ran pouze jednu mimo terč, výkon na střelnici si pohlídala solidním během a mohla slavit triumf ve vytrvalostním závodě.

Z 98 biatlonistek v závodě měla stejně úspěšnou střelbu pouze Slovenka Steczová, ta ale skončila až na 30. místě, nulovat se nepodařilo žádné závodnici.

Na tratích v Kangwonu, kde před šesti lety bojovali o olympijské medaile elitní biatlonisté, si Plecháčová dojela pro mládežnické zlato s náskokem minuty a devíti sekund.

Nejlepší desítka na mistrovství světa – Tomáš Mikyska

Na konci loňského srpna si přetrhal vazy v koleni, teprve v říjnu se začal vracet do tréninku, v lednu absolvoval první závody Světového poháru. Trenéři ho připravovali hlavně na mužskou štafetu na domácím mistrovství světa, Mikyska ale ukázal takovou formu, že nakonec před domácím publikem odjel s výjimkou smíšené štafety dvojic všechny závody.

Nejpovedenější individuální vystoupení předvedl ve vytrvalostním závodě. Až do poslední položky držel čistý střelecký štít a průběžné osmé místo. Až dvacátou ranou si ještě lepší výsledek odstřelil, v závěrečném okruhu se ale dokázal posunout z jedenácté na desátou příčku. Před kotlem fanoušků si dojel pro kariérní maximum a druhý nejlepší český výsledek na domácím šampionátu.

Tomáš Mikyska po vytrvalostním závodě na MS v Novém Městě na Moravě.

Atmosféra na mistrovství světa – fanoušci

Vedení českého biatlonového svazu i organizátoři v Novém Městě na Moravě si uvědomovali, že výsledky domácích reprezentantů byly minulou zimu daleko od standardů, na které si čeští fanoušci zvykli, a tak panovaly obavy, jestli se vůbec tribuny ve Vysočina Areně během únorového mistrovství světa zaplní.

Všechny obavy se ale rozptýlily hned prvním závodem. I v hustém dešti a v pracovní den zbylo na stadionu jen pár volných míst, obsypané byly i tribuny podél tratě. O elektrizující atmosféře mluvili závodníci každý den, fanoušci ukazovali obrovskou podporu vítězům i těm úplně posledním.

Zaplněné tribuny sledují biatlonistky přijíždějící ke střelbě v hromadném závodu.

Povzbuzování na trati bylo často tak hlasité, až si někteří závodníci stěžovali, že neslyší pokyny trenérů. Přesto se ale o novoměstské atmosféře mluví jako o té nejlepší na světě a pro ostatní areály jsou záběry bouřících tribun vzorem a metou.

Úspěšný šampionát navzdory počasí – organizátoři a dobrovolníci

Když na začátku února přišla do Česka obleva, největší vrásky nadělala pořadatelům světového šampionátu v Novém Městě. Což o to, rezervního sněhu měli v zásobníku nastřádaného dost, do té doby perfektně připravené tratě ve Vysočina Areně se ale roztékaly před očima.

Zatímco při standardních zimních teplotách by potřeboval areál jen časově málo náročnou údržbu, v nastalé situaci museli rolbaři a dobrovolníci trávit na tratích dlouhé hodiny navážením a úpravou sněhu.

S opravou stadionu či střelnice pomáhalo po večerech nebo i dopoledne před závody padesát až osmdesát lidí.

Přestože kvalita povrchu nebyla taková, jakou si organizátoři i závodníci představovali, neúnavnou prací všech v pořadatelském týmu se mohly odjet všechny naplánované závody v rovných podmínkách. Nejednou zaznělo od závodníků, že kdyby se šampionát konal za takového počasí kdekoliv jinde, už dávno jezdí po trávě.

Dorostenecká vicemistryně světa – Ilona Plecháčová

České barvy byly na juniorském mistrovství světa v Otepää vidět v popředí téměř každý den. Třetí místa smíšené a dívčí štafety, dvojnásobné umístění Hedy Mikolášové v nejlepší desítce a navrch stříbro Plecháčové ve vytrvalostním závodě dorostenek znamenají především optimistické vyhlídky do budoucna, uznání si ale zaslouží už nyní.

Ilona Plecháčová získává stříbro z vytrvalostního závodu dorostenek na mistrovství světa.

Po triumfu na olympiádě mládeže předvedla Plecháčová skvělý výkon i o měsíc později na světovém šampionátu. Se dvěma chybami na střelnici patřila stále mezi nejpřesnější střelkyně, navíc byla v práci s malorážkou pátá nejrychlejší. Stříbro získala se čtyřicetisekundovou ztrátou na vítěznou Gruzínku, stačilo by tedy o jednu chybu méně, a mohla slavit další zlato.