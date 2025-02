Rvačka kvůli lyžím a konec sezony. Lotyšský biatlon se zmítá v bizarní kauze

Incident se měl odehrát po čtvrteční smíšené štafetě dvojic. Rastorgujevs si chtěl s Bričisem promluvit o záležitosti z loňského roku, kdy mu někdo ukradl lyže. Šestatřicetiletý biatlonista trenéra konfrontoval s informací, že podle svědků stál za krádeží právě on. Situace se ovšem vyostřila a Bričis Rastorgujevse napadl.

Zde se ovšem výpovědi začínají rozcházet. Podle Bričise se situace odehrávala v jeho hotelovém pokoji, a tak pouze chránil před rozčíleným Rastorgujevsem svou partnerku a ročního syna. V Rastorgujevsově verzi ho Bričis vyzval, aby si záležitost vyříkali na chodbě, načež ho nečekaně udeřil zezadu.

„Poprali jsme se,“ řekl lotyšské televizi LSM Bričis.

Zleva Andrejs Rastorgujevs, Johannes Thingnes Bø, Quentin Fillon Maillet na stupních vítězů po závodě s hromadným startem na MS v Novém Městě.

Podle Rastorgujevse mu trenér při rvačce zlomil nos, prst a poranil rameno. To Bričis odmítá s odkazem na to, že ve tváři biatlonisty nejsou viditelné žádné šrámy a nastoupil do obou víkendových závodů.

Ovšem v sobotní mužské štafetě se Rastorgujevs na trať závěrečného úseku vůbec nedostal, protože lotyšská štafeta byla předčasně dostižena, a v hromadném závodě měl jeden z nejpomalejších běžeckých časů.

Rastorgujevs informoval o incidentu lotyšská média v pondělí po návratu ze šampionátu. „On mě napadl, byl opravdu agresivní. Dva lidé z týmu nás museli roztrhnout. Nečekal bych, že se trenér bude chovat takhle. Co přijde dál? Je to v podstatě trestný čin, když trenér napadne sportovce,“ rozohnil se.

Na to reagovala Bendiková na sociálních sítích obhajobou svého partnera s tím, že celý tým byl zaskočený náhlou Rastorgujevsovou potřebou řešit rok starou situaci.

Baiba Bendiková

Biatlonista podstoupil v Rize vyšetření, po kterých ve středu oznámil, že musí kvůli zraněním ukončit sezonu.

Zároveň ve středu ráno rezignoval na své trenérské místo Bričis. Lotyšská biatlonová federace se bude celou situací zabývat ve čtvrtek, mimo jiné si vyžádala písemné vyjádření obou stran.