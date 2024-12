Expres na lyžích Lampičová. Ve škole napsala: Až budu stará, budu dělat biatlon

RYCHLÍK. Na lyžích je Slovinka Anamarija Lampičová mezi biatlonistkami nepřekonatelná, se střelbou z malorážky už je to horší. | foto: Profimedia.cz

Však s ní také mezinárodní unie IBU natočila skeč, kde se kouzelného zrcadla ptá: „Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je mezi biatlonistkami nejrychlejší?“

Zrcadlo odpoví a Slovinka vykřikne: „To jsem přece já.“

Jen ta střelba kdyby jí šla lépe.

Ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti i ve stíhačce v Hochfilzenu minula dokonce 10 z 20 terčů.

Proto byla tak nadšená, když se ve sprintu v Le Grand Bornand mýlila „pouze“ dvakrát, načež si uháněla pro třetí místo. „Konečně má stupně vítězů, které si tolik zasloužila,“ jásal kouč Janez Marič. Vylepšila dvě pátá místa, která doposud platila za její biatlonové pohárové maximum.

Což o to, ještě coby běžkyně na lyžích bývala na stupních vítězů jako doma, vždyť má ve sbírce stříbro a dva bronzy z mistrovství světa i dva malé glóby za pohárové sprinty.

Na jaře 2022, ve 24 letech, se však rozhodla: Stanu se biatlonistkou.

„Kdybych to neudělala, do konce života bych litovala!“ ujišťuje. „Chtělo to jen trochu odvahy. Mám radost, že jsem ji našla.“

Biatlon tehdy nebyl jejím novým nápadem. Důkazem je domácí úkol, který napsala do školy v 10 letech a který její maminka kdesi objevila. Stálo v něm: „Až budu stará, chci závodit v biatlonu.“

Uskutečněním dávného plánu přidala do rodinné kroniky další sport. Její otec Janez se coby cyklista dostal až na olympiádu, bratr Janez mladší také závodí na běžkách.

Coby biatlonistka Lampičová kráčela ve stopách někdejších úspěšných běžkyň na lyžích Forsbergové, Wilhelmové, Hermannové či Nilssonové, jež se kdysi vydaly na neprobádané území s plánem prosadit se i s malorážkou na zádech. „Už mezi běžkyněmi byla mým velkým vzorem Stina Nilssonová. Kvůli tomu, jak technicky běhá, jak přemýšlí, jak je stejně vysoká. Prostě se v ní vidím,“ říká Slovinka.

Její švédský idol přešel k biatlonu v roce 2020, ale výrazný průnik mezi nejlepší Nilssonové nevyšel, a tak se letos vrátila mezi běžkyně specialistky, i když už jen v dálkových bězích.

Lampičová naopak zůstává a zlepšuje se, byť v létě prožila velké zklamání, když slovinský svaz neprodloužil smlouvu německému kouči Riccu Grossovi. Údajně z finančních důvodů.

„Je tak smutné, že se musíme rozejít. Nechápu proč. Nás sportovců se na toto rozhodnutí nikdo neptal,“ psala na Instagram.

Rychle se otřepala a pustila se opět do přípravy. Ví, co je její největší problém. Položky vstoje: „Často při nich bývám rozklepaná.“

Tak jako když v sobotní stíhačce jela o další pódium, než na závěrečné stojce minula poslední tři terče. A včera v hromadném závodě chybovala vstoje celkem sedmkrát.

Snaží se na takové výpadky reagovat s nadhledem. „Procházím životem krok za krokem. Jsem docela pohodářka,“ soudí. „Věřím, že všechno ke mně přichází v pravý čas. Nespěchám.“

Jaká ještě je Anamarija Lampičová?

„Dělám věci na poslední chvíli,“ vypráví. „Pokaždé před odjezdem na soustředění si s přítelem (její osobní kouč Boštjan Klavžar) říkáme: Sbalíme se už večer předtím. A nikdy to nesplníme. Doháníme vše nahonem až ráno.“ V teenagerských letech se jí dokonce stalo, že doma zapomněla boty.

Má ráda zvířata i toulky lesem, chodí na houby, sbírá kaštany. S přítelem se snaží zvelebovat jejich více než 100 let starý dům. „Většinu práce tam sice udělá Boštjan, ale pokud s něčím vypomůžu, je pro mě taková fyzická práce zadostiučiněním,“ líčí.

Co se týče zdravého stravování, stojí si poněkud hůře. Už třeba ta dvě vajíčka, co pravidelně spořádá k snídani. „Nejím naopak moc salátů, vyloženě nesnáším vařenou zeleninu a papriky. Jsem spíš typem na maso a těstoviny.“

A ano, má zároveň jednu opravdovou slabost.

„Cukroví. To přímo miluju.“

Vánoční čas tudíž bude pro Lampičovou i zkouškou sebeovládání. Při lednovém návratu do Světového poháru z ní v Oberhofu složí účty.