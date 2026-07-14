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Václavík se vrací k biatlonu, v roli trenéra. S Vítkem povede Akademický tým

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  12:20
Adam Václavík před startem hromadného závodu v Pokljuce

Adam Václavík před startem hromadného závodu v Pokljuce | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Adam Václavík
Adam Václavík
Adam Václavík na trati sprintu v Le Grand Bornand.
Adam Václavík přijíždí do cíle hromadného závodu v Pokljuce
25 fotografií
Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u Akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém webu.

Dvaatřicetiletý Václavík absolvoval jako závodník 11 sezon ve Světovém poháru, zúčastnil se také olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. Po skončení kariéry si chtěl dát pauzu, nakonec ale kývl na nabídku svazu.

„Bylo to nečekané, ale zároveň se mi to líbilo. Myšlenka Akademického týmu mi dává smysl. I z hlediska mého trenérského startu a získávání zkušeností,“ řekl Václavík. Vyhovuje mu, že příprava probíhá hlavně v Česku.

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Bude spolupracovat se svým bývalým trenérem Vítkem, který je i jeho švagrem. „Zdenda je velmi otevřený člověk, od kterého se můžu hodně naučit. Známe se dlouho a můžu mu důvěřovat. Ta spolupráce je velmi dobrá,“ podotkl Václavík.

Akademický tým funguje druhým rokem a dává mladým sportovcům možnost skloubit studium se společnou přípravou. „Aby i ti, kteří se nedostanou do A nebo B týmu, mohli dál dělat biatlon. Částečně si vyzkoušet profesionální režim a dál růst,“ uvedl Vítek.

V akademickém týmu se nyní připravuje 14 biatlonistů. Součástí výběru je také reprezentantka Tereza Vinklárková, která se rozhodla pokračovat v kariéře.

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