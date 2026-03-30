„Zásadní věc v mém rozhodnutí skončit bylo to, že se mi nepodařilo nominovat na olympiádu,“ řekl dvaatřicetiletý rodák z Jilemnice, který má za sebou 11 sezon ve Světovém poháru. „Zároveň končí olympijský cyklus, kdy přichází obměna týmu, a já jsem v průběhu sezony cítil, že je asi čas přenechat to mladším a posunout se o kus dál,“ dodal dvojnásobný účastník olympijských her.
Na co budete nejraději vzpomínat?
Na každý závod, který se mi povedl. Samozřejmě tam pro mě byly nějaké milníky a výsledky, za které se nemusím stydět. Byl jsem vicemistr Evropy a ve štafetách jsem zažil spoustu hezkých chvil. Nejvíc budu vzpomínat právě na zážitky se svými kolegy.
Jízda plná slastí i strastí končí. Biatlonista Václavík ve 32 letech uzavřel kariéru
Jaké pocity ve vás převládají?
Neoficiálně jsem se loučil už při závodech IBU Cupu v Americe. Tam to pro mě bylo extrémně emotivní, až jsem to nečekal. Teď už jsem emočně malinko vyčpělý, ale jabloneckou exhibici jsem si užil. Když jsem dojížděl do cíle, bylo to dojemné. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a teď už můžu v klidu pověsit flintu na hřebík.
Co byl zlomový bod, který vám definitivně napověděl, že máte skončit?
S tou myšlenkou jsem si hrál už od začátku sezony. Říkal jsem si, že by bylo hezké, kdybych se nominoval na olympiádu a pak skončil. Že by to byla taková pěkná tečka s tím, že pokud bych se ještě výsledkově chytnul, ještě rok bych možná zkusil závodit. Ale musel bych zajet něco extra, co by mě nakoplo. To ale nepřišlo a postupně ve mně čím dál víc rostlo přesvědčení, že to už stačilo.
Nezávidíte vaší kolegyni z reprezentace Tereze Vinklárkové, že jí se něco podobného povedlo a plánovaný konec kariéry si asi rozmyslí?
V první řadě jí to přeju. Takhle bych si to představoval taky, ale zároveň jsem hrozně rád, že aspoň jí se to podařilo. Asi není nic lepšího, než že se všechny ty roky dřiny za pět minut dvanáct vrátí, ale nepovede se to vždycky. Za Terku jsem rád a uvidíme, jak se rozhodne.
Kam teď povedou vaše kroky?
To zatím nevím. Doufám, že povedou někam, kde to pro mě bude mít smysl. Nějaké možnosti a varianty mám, ale zatím nic úplně konkrétního. Nechám to nějak vyplynout. V první řadě si teď potřebuju trošku odpočinout a vypnout. Užít si v uvozovkách toho normálního života a pak se budu rozhodovat, co dál.
Jakou máte kvalifikaci?
Jsem vystudovaný trenér. A mám taky magisterský titul z tělovýchovy a sportovní edukace. Takže bych třeba mohl i učit.
Láká vás školství?
Ne. Generace dětí se hodně změnila a to by mě asi trošku odrazovalo. Třeba se k tomu jednou dostanu, ale teď mě to zatím úplně neláká.
A trénovat biatlon?
Mám trenérskou A licenci, takže bych mohl trénovat rovnou, ale nemám zkušenosti. Je možné, že začnu v nějakém klubu trénovat žáky a dorost. Kočovný život už mě v tuhle chvíli ale neláká. Ne že by mě to nebavilo, ale bylo by to to samé pořád dokola. Teď bych se chtěl věnovat sobě a tomu, co je v životě podstatné, protože všechno se netočí jen kolem biatlonu.
Budete cestovat?
Cestovat určitě chci. Celoživotně mě láká Japonsko a možná si to letos splním. Chci si trošku dopřát.