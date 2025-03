Václavíkovo vzkříšení: Nejednou jsem padnul na kolena. Teď se mi vrací energie

Je to další důkaz, že vaše letošní sezona připomíná horskou dráhu, že? Výsledkovou i emoční.

To jo. A nevím proč. Ale už kdysi, když jsem si zajel životní maximum, tak se mi předtím na tréninku vůbec střelecky nedařilo a byl jsem hrozně unavený. Člověk potom jde do závodu bez očekávání. Ne že byste se tomu poddali, ale spíš si řeknete: Nemám co ztratit. Pocitově čekáte, že to nebude stát za nic, přesto je někdy potom váš výkon sakra dobrý.

Podobně hovořila nyní Martina Sáblíková po svém stříbru na mistrovství světa. Na trénincích se trápila, v závodě letěla.

Jak říkám, pozorujete se, necítíte se, ale tělo vás dokáže hrozně klamat. Což platí i naopak. Jindy se totiž pro změnu cítíte na tréninku nesmrtelný a myslíte si, že jestli dnes nevyhrajete, tak už nikdy, jenže v závodě to pak stojí za houby.

Což se stalo i vám letos na světovém šampionátu v Lenzerheide. Před ním jste si pochvaloval, jak dobrou formu jste si z kempu v Anterselvě přivezl. Ale ve sprintu jste zčistajasna při položce vestoje minul všech pět terčů.

Jo, tehdy jsem na tom byl při trénincích na střelnici skvěle a najednou přišel extrémní výpadek, jaký jsem ještě nezažil. I proto mám dnes radost, že bojuju dál. Zažívám tyhle stavy celou kariéru. Nejednou jsem padnul na kolena a někdy se mi už skoro ani nechtělo vstávat, ale pak je tím sladší, když se vám něco nečekaně povede. Energie se hned vrátí zpátky. Snažím se. Jen někdy hlavou zeď neprorazíte. O tom život je. Všichni děláme chyby a jak s nimi nakládáme, nás definuje.

Zasněný Adam Václavík odjíždí ze střelnice po tréninku.

Můžete si z tohoto závodu něco vzít i do budoucna?

Určitě.

Hlavně asi pro vaši hlavu, že? Protože vidíte, že dobré výsledky v sobě máte.

Právě. Každý závod může být jiný a nikdy nevíte, co se v něm může stát. Dnes jsem se utvrdil v tom, že mi pomáhá nechtít.

Nechtít?

Nehrát si s očekáváním. Lepší je pro mě mít nějaké výsledkové očekávání u zadku a dělat jen to, co mám. Lyžovat, co to jde, a na střelnici předvádět stejnou práci jako v trénincích. Dnes na trati nebyly v mé hlavě žádné myšlenky, co a jak bude. Já vím, že to nejde dělat konstantně, ale rád bych si do budoucna nastavil nějakou takovou cestu, která se bude vyplácet.

V deštivé Pokljuce šlo ve čtvrtek, co se podmínek týče, o patrně nejtěžší závod celé sezony. Souhlasíte?

Stoprocentně. Dnes to byl masakr. Postupem času se trať hrozně bořila a rozpadala, místy se muselo jet soupaž, některé úseky byly vážně hrozné a sjezdy nebezpečné.

Spousta lidí spadla, například Ukrajinec Pidručnyj.

Snad dokonce 20 lidí spadlo, jak jsem slyšel. Ale pro mě paradoxně platí: Čím těžší podmínky, tím líp. Tady jste na stále se měnící počasí museli být v hlavě nastavení. Byl to zvláštní závod, místy i neregulérní, ale přírodě neporučíte. V dobrém na něj moc lidí vzpomínat nebude.

Lucie Charvátová říkala, že ani nešlo předjíždět, když se po poslední střelbě chtěla naplno opřít do běhu.

Bylo málo míst, kde to šlo. Na rozhrabané trati většinou zůstal jen jeden pruh, a pokud jste chtěli předjíždět, byli jste skoro bez šance.

Vy jste byl přesto velmi rychlý, v posledním kole jste tak předstihl i Tarjeie Böa.

Podle toho, jak jsem se cítil ráno, jsem nečekal zázraky. Tím víc mě překvapilo, co ještě ze sebe dokážu dostat, i když toho má ke konci sezony každý plné zuby.

Ostatní čeští biatlonisté se naopak běžecky spíše trápili.

Jo, další kluci se s tím prali hůř. Každý měl nějaký svůj příběh a hrozně těžko se to hodnotí. Já byl i s lyžemi mimořádně spokojený, někdo si s tím poradil hůř. Ovšem určitě tam všichni nechali všechno.

Adam Václavík ve vytrvalostním závodě na Pokljuce.

Kdyby vám ještě před týdnem v Novém Městě někdo řekl, že na Pokljuce si vybojujete start v hromadném závodě...

... tak bych tomu vůbec nevěřil. Zázraky se dějí, ale je fakt, že po mistrovství světa jsem byl trochu mentálně zlomený. Po výpadku ve sprintu jsem sice v Lenzerheide zůstával, ale nezávodil jsem, což bylo ubíjející. Jasně, mohl jsem trénovat, ale cítil jsem se psychicky prázdný a neměl z biatlonu stejnou radost jako po Novém roce. Potom se mi nepovedl ani další závod v Novém Městě a říkal jsem si: Já už nevím, já už nemůžu. Mrzelo mě to. Proto je to pro mě tenhle výsledek hrozně důležitý, může mě nakopnout do další přípravy. Vidím, že to má smysl. A že to pořád může být i lepší, v top 10.

Věříte, že se vzhledem k nepříznivým podmínkám hromadný závod v sobotu pojede?

Dobrá otázka. Je víc druhů předpovědí. Podle jedné tu bude sněžit, v tom případě by se závodilo. Podle druhé bude dál pršet, a to by trať horko těžko udrželi. Počítám se vším.