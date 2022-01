Znovuzrozený Václavík: Můžu být klidnější, ale pořád může být líp

Dlouho se o něm mluvilo jako o velkém talentu českého biatlonu.

O muži, který nahradí Ondřeje Moravce s Michalem Šlesingrem. Říkalo se, jak se potřebuje začít trefovat a výsledky přijdou.

Jenže nepřicházely, dlouho nepřicházely.

Před pěti lety dojel Adam Václavík 17. ve sprintu rovněž v Oberhofu. Doteď je to jeho nejlepší výsledek ve Světovém poháru. V tehdejší sezoně získal 42 bodů, víc se mu nikdy nepovedlo.

V dalších letech bral 7 bodů, 0 bodů, 30 bodů a v minulé sezoně opět 0 bodů.

Jako na houpačce putoval ze Světového poháru do IBU Cupu a zpět. Nyní v Oberhofu se opět připomněl z té lepší stránky. Po prvních bodech v této sezoně z pátečního sprintu zajel s Evou Puskarčíkovou i slušný závod smíšených dvojic.

Eva Puskarčíková s Adamem Václavíkem během štafety smíšených dvojic v Oberhofu.

I díky 12. příčce si Češi znovu polepšili v boji o pět účastnických míst na olympiádě v Pekingu. Muži mají nyní na 10. místě 108bodový náskok na Slovince, ženy mají k dobru 80 bodů na Švýcarky.

Adame, vy jste při obou svých úsecích musel třikrát dobíjet, zároveň jste ale přidal velmi solidní běh.

Jo, dneska převažuje relativní spokojenost. I pro diváka to byl hezký závod až do konce, protože rozhodovala poslední položka. Pro mě to byla premiéra v téhle disciplíně. Ne že bych to bral jako velkou neznámou, ale úplně jsem nevěděl, co od toho čekat.

Jaká jste měl očekávání?

Abych řekl pravdu, trochu jsem se bál toho tempa. Tím, že je to krátký závod a my jsme měli ještě kratší trať než holky, tak jsem se bál, abychom se před tou střelbou úplně nezbláznili. Ale nakonec to nebylo tak hrozné, je to určitě dobrá zkušenost do dalších závodů.

Vám se střelba docela povedla, vždycky jste zvládl dobít relativně bez problémů.

S ležkou jsem se trochu pral, což mě mrzí, ale obecně jsem střílel relativně rychle, furt jsem tam držel kontakt na skupinu před sebou, takže fakt spokojenost, i když bych se samozřejmě rád vícero chybám vyvaroval.

Adam Václavík na startu štafety smíšených dvojic v Oberhofu.

Už jste o tom mluvil, kvůli prohození pořadí jste jeli kratší úsek než ženy. Co si o tomto pravidle myslíte?

Nevím no. Kdyby holky jely stejně dlouhou trať, tak ještě ok, ale takhle je mi jich trochu líto. Přijde mi, že takhle by to být nemělo. Ve finále je pak ta holčičí část pro závod rozhodující, jelikož jedou delší trať. Ale tak to je, uvidíme, jestli to vydrží do budoucna.

Vy jste i dvanáctým místem vylepšili to šestnácté z minulé sezony.

Vnímali jsme to. Víme, že se nám v posledních letech smíšené dvojice úplně nedařily, takže jsme do závodu nešli jako favoriti. Cílem bylo udělat náskok na Slovince a Švýcary, což se povedlo, takže můžeme být spokojení.

Vy o to víc, vzhledem k tomu, že jste v pátek poprvé v sezoně bodoval a v neděli pojedete i stíhací závod. Může vám to pomoct směrem k Pekingu?

Určitě jsem nominaci blíž, než kdybych nebodoval. Ale nominace furt běží, už není moc závodů. Já jsem rád, že jsem konečně dojel na bodech, takže můžu být malinko klidnější. I když by to furt mohlo být lepší, ale snad v nedělní stíhačce a v dalších závodech potvrdím stoupající tendenci.