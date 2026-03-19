Jízda plná slastí i strastí končí. Biatlonista Václavík ve 32 letech uzavřel kariéru

„Byla to jízda plná slastí i strastí, ze které si odnáším spoustu lekcí, zážitků a přátel, což je nejvíc,“ napsal Václavík. „Někdy to byl boj s větrnými mlýny a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít,“ uvedl vicemistr Evropy z roku 2020.
Václavík se představil poprvé ve Světovém poháru v roce 2016 v Ruhpoldingu. Jeho nejlepším výsledkem je 14. místo ze zkráceného vytrvalostního závodu v Pokljuce v minulé sezoně. Vedle dvou účastí na olympijských hrách byl také čtyřikrát na mistrovství světa.
V této sezoně Světového poháru startoval rodák z Jilemnice pouze v prosinci v Annecy, kde obsadil ve sprintu 65. místo. Šanci rozloučit se může mít ještě příští středu na exhibici v jabloneckém areálu v Břízkách, kterou biatlonisté tradičně uzavírají sezonu.