Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Jízda plná slastí i strastí končí. Biatlonista Václavík ve 32 letech uzavřel kariéru

Autor: ,
  10:07
Biatlonista Adam Václavík končí ve 32 letech kariéru. Má za sebou 11 sezon ve Světovém poháru, účastnil se také olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. O rozhodnutí informoval na svých sociálních sítích.
Adam Václavík na trati hromadného závodu v Pokljuce | foto: Petr Slavík / Český biatlon

„Byla to jízda plná slastí i strastí, ze které si odnáším spoustu lekcí, zážitků a přátel, což je nejvíc,“ napsal Václavík. „Někdy to byl boj s větrnými mlýny a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít,“ uvedl vicemistr Evropy z roku 2020.

adam_vaclavik

C’est la vie, tímto končí bál aka má kariéra biatlonisty ⌛️ Nebudu tu psát nějakej dlouhej sloh, protože to stejně nikoho nezajímá… Každopádně to byla jízda plná slastí i strastí, ze který si odnáším spoustu lekcí, zážitků a přátel, což je nejvíc!! ❤️Někdy to byl ,,boj s větrnými mlýny” a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčnej, za to co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít!!!

Velkej DÍK všem, kteří se na mé biatlonové cestě podíleli i těm, kteří nám fandili

Mějte se fajn, mějte se rádi a fanděte dál!
@ceskybiatlon.cz

Adam

#dalsikapitola

18. března 2026 v 21:09, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 10:06
oblíbit odpovědět uložit

Václavík se představil poprvé ve Světovém poháru v roce 2016 v Ruhpoldingu. Jeho nejlepším výsledkem je 14. místo ze zkráceného vytrvalostního závodu v Pokljuce v minulé sezoně. Vedle dvou účastí na olympijských hrách byl také čtyřikrát na mistrovství světa.

V této sezoně Světového poháru startoval rodák z Jilemnice pouze v prosinci v Annecy, kde obsadil ve sprintu 65. místo. Šanci rozloučit se může mít ještě příští středu na exhibici v jabloneckém areálu v Břízkách, kterou biatlonisté tradičně uzavírají sezonu.

Vstoupit do diskuse
Témata: Adam Václavík
Výsledky

