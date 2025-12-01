A přece to jde. Příběh ženské štafety: léta krize, zlatá éra, tápání a návrat na stupně

„My věděly, že na to máme. Jen jsme čekaly, až to ukážeme. Třeba to teď odšpuntujeme,“ říkala Jessica Jislová, která po sérii zdravotních potíží nahrazovala na prvním úseku slabší běh čistou střelbou.
Lucie Charvátová pak nenavázala na svá četná štafetová selhání, vyhnula se trestnému kolu a dokonce předávala první! Tereza Voborníková se sice jako vždy zkraje sezony pomaleji rozjíždí, udržela však Češky na čtvrtém místě v kontaktu stupňů vítězů. A ty potom navrátilkyně Markéta Davidová zařídila.
Po olympiádě ve Vancouveru 2010 jsme ženský tým málem rozpustili. Nebyl z koho poskládat.