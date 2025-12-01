Premium

A přece to jde. Příběh ženské štafety: léta krize, zlatá éra, tápání a návrat na stupně

Markétu Davidovou vítají v cíli Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová. | foto: AP

Tomáš Macek
Těsně před startem sobotní ženské štafety v Östersundu se nad biatlonovým areálem objevila duha. „A za chvíli bác, holky bronz. Náhoda? Nemyslím si,“ smál se Petr Slavík, fotograf českého týmu. Lepší impulz na samém prahu olympijské zimy si český biatlon ani nemohl přát.

„My věděly, že na to máme. Jen jsme čekaly, až to ukážeme. Třeba to teď odšpuntujeme,“ říkala Jessica Jislová, která po sérii zdravotních potíží nahrazovala na prvním úseku slabší běh čistou střelbou.

Lucie Charvátová pak nenavázala na svá četná štafetová selhání, vyhnula se trestnému kolu a dokonce předávala první! Tereza Voborníková se sice jako vždy zkraje sezony pomaleji rozjíždí, udržela však Češky na čtvrtém místě v kontaktu stupňů vítězů. A ty potom navrátilkyně Markéta Davidová zařídila.

Po olympiádě ve Vancouveru 2010 jsme ženský tým málem rozpustili. Nebyl z koho poskládat.

Jiří Hamzašéf biatlonového svazu

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

vydáno 1. prosince 2025

A přece to jde. Příběh ženské štafety: léta krize, zlatá éra, tápání a návrat na stupně

Premium
Markétu Davidovou vítají v cíli Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie...

Těsně před startem sobotní ženské štafety v Östersundu se nad biatlonovým areálem objevila duha. „A za chvíli bác, holky bronz. Náhoda? Nemyslím si,“ smál se Petr Slavík, fotograf českého týmu. Lepší...

1. prosince 2025

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

30. listopadu 2025  22:27

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.

Po ostudné porážce s Pardubicemi (2:4) se Lukáš Haraslín, kapitán sparťanských fotbalistů, vydal s omluvou pod kotel radikálních fanoušků. „Po takovém zápase mají právo být naštvaní. Co jsme...

30. listopadu 2025  22:23

Tři slalomy, tři vítězství. Shiffrinová zatím vládne, řádí i 19letá Albánka

Američanka Mikaela Shiffrinová slaví domácí vítězství ve slalomu v Copper...

Američanka Mikaela Shiffrinová ovládla i třetí slalom v nové sezoně Světového poháru. Hvězdná lyžařka tentokrát zvítězila v Copper Mountain. Česká lyžařka Celine Sommerová vypadla v prvním kole,...

30. listopadu 2025  22:20

Atletika si zvolila vládce. Ocenění získali Duplantis a McLaughlinová-Levroneová

Sydney McLaughlinová-Levroneová po vítězství na hladké čtvrtce pózuje u tabule...

Nejlepšími atlety světa jsou tyčkařský král Armand Duplantis a Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová, která na mistrovství světa v Tokiu zaběhla druhý nejlepší čas historie na 400 metrů. Ocenění...

30. listopadu 2025,  aktualizováno  22:05

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

30. listopadu 2025  21:46,  aktualizováno  21:59

Další titul Verstappena je zase o něco reálnější. Ale Norris má vše ve svých rukou

Max Verstappen z Red Bullu slaví vítězství ve Velké ceně Kataru.

1. Max Verstappen, 2. Oscar Piastri, 4. Lando Norris. Pokud bude pořadí závěrečného závodu sezony F1 v Abú Zabí vypadat takto, mistrem světa bude úřadující šampion Verstappen. Poté, co tým McLaren...

30. listopadu 2025  21:26

Trenérka českých hokejistek MacLeodová má rakovinu. U týmu bude pokračovat

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. Při léčbě bude pokračovat v klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL a také na lavičce národního týmu,...

30. listopadu 2025  21:21

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Z kritizovaného odpadlíka hrdinou. Icha parádní ranou vystřelil Liberci top čtyřku

Marek Icha ze Slovanu Liberec v akci

Dřív byl u fanoušků v nemilosti, teď ho oslavují jako hrdinu. Marek Icha nádhernou ranou z dálky vystřelil fotbalistům Liberce výhru 1:0 nad Olomoucí a posun na čtvrté místo ligové tabulky.

30. listopadu 2025  20:48

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

30. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:35

