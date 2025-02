Zápas roku, k dobru tři body. USK doma sehraje odvetu o euroligové Final Six

„Je to zápas, který pro nás určitě nebude jednoduchý. Landes je tým, který se nevzdá a bude bojovat až do konce,“ řekla Hejková ČTK.

„Je to nepříjemný tým, který hraje v obraně velmi agresivně. Má na to uzpůsobené hráčky, je to jejich herní projev a nevzdají to. Musíme čekat nepříjemný zápas a uvidíme, jak začneme. Od první do poslední minuty budeme vzdorovat jejich tlaku,“ uvedla slovenská trenérka.

ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. Landes Souboj o čtvrtfinále euroligového Final Six

Pražanky vyhrály minulý týden ve Francii o čtyři body díky obratu ve druhém poločase. Hlavní oporou byla americká pivotka Brionna Jonesová, která zaznamenala 31 bodů a 16 doskoků. Nejlepší střelkyní Landes byla se 13 body Němka Luisa Geiselsöderová. „Tu jejich houževnatost jsme pocítily už v prvním zápase. Teď to ale ještě vyšperkují, protože nemají co ztratit. Pojedou nadoraz,“ podotkla Hejková.

Turnaj Final Six se uskuteční poprvé. Hrát se bude od 9. do 13. dubna v Zaragoze. USK se v případě postupu střetne ve čtvrtfinále s poraženým z dvojice Fenerbahce Istanbul – Schio. První utkání vyhrálo Fenerbahce 86:80. „Je to trochu jiný systém, ale i postup do Final Six by byl krásný, protože by nás to stále drželo ve špičce,“ uvedla Hejková.

Úřadující české mistryně a obhájkyně euroligového bronzu půjdou do utkání takřka v plné síle. Chybí jen zraněná Španělka María Condeová, z rodinných důvodů netrénovala v posledních dnech Veronika Šípová. Pražanky vyzvaly na sociálních sítích fanoušky, aby přišli podpořit tým ve žlutých barvách.

„Je to zápas roku v naší hale. Jde o poslední euroligový zápas, který odehrajeme v této sezoně na naší palubovce a věřím, že bude hala plná. Zároveň je to také můj poslední euroligový zápas na lavičce v Praze,“ uvedla Hejková.