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Mihla se v Žabinách, teď bude hrát Migna Touréová za USK. Má přinést zkušenosti

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  22:44
Migna Touréová v dresu francouzské reprezentace.

Migna Touréová v dresu francouzské reprezentace. | foto: FIBA

Migna Touréová v dresu francouzské reprezentace.
Migna Touréová ze Žabin Brno během kvalifikace o Euroligu.
Migna Touréová ze Žabin Brno zakončuje v kvalifikaci o Euroligu.
Frieda Bühnerová.
6 fotografií
Další novou tváří v týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha je francouzská reprezentantka Mamignan „Migna“ Touréová. V tuzemsku to bude její druhé angažmá, na začátku minulé sezony působila v Žabinách, ale po vyřazení v kvalifikaci Euroligy z brněnského týmu odešla do Besiktase Istanbul a v ŽBL nenastoupila do žádného zápasu.

„Tato 183 cm vysoká hráčka přináší do našeho týmu obrovskou dávku mezinárodních zkušeností,“ uvedl klub.

Touréová je držitelkou bronzové medaile z EuroBasketu 2023 a ve sbírce má také zlato a bronz z mistrovství světa v basketbalu 3x3. Vedle Besiktase působila v minulosti také v Montpellieru, Nice, Landes či Gironě, v zámořské WNBA nastupovala za Connecticut.

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V USK je třetí novou zahraniční akvizicí po Němce Friedě Bühnerové a Kanaďance Cassandre Prosperové. Český mistr přivedl po zisku jubilejního 20. titulu v samostatné historii také Gabrielu Andělovou.

Frieda Bühnerová.

Cassandre Prosperová.

Po sezoně naopak skončily Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová, Bridget Carletonová nebo jiná česká reprezentantka Emma Čechová. Na prodloužení smlouvy se ale dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Francie vs. IrákFotbal - Skupina I - 22. 6. 2026:Francie vs. Irák //www.idnes.cz/sport
22. 6. 23:00
  • 1.08
  • 12.50
  • 28.00
Norsko vs. SenegalFotbal - Skupina I - 23. 6. 2026:Norsko vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
23. 6. 02:00
  • 2.39
  • 3.43
  • 3.15
Jordánsko vs. AlžírskoFotbal - Skupina J - 23. 6. 2026:Jordánsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
23. 6. 05:00
  • 6.46
  • 4.43
  • 1.53
Ruseová vs. NoskováTenis - - 23. 6. 2026:Ruseová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 11:30
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Šalková vs. ŠymanovičováTenis - - 23. 6. 2026:Šalková vs. Šymanovičová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:00
  • 1.51
  • -
  • 2.37
Džumhur vs. KopřivaTenis - - 23. 6. 2026:Džumhur vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Program a výsledky
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