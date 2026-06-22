„Tato 183 cm vysoká hráčka přináší do našeho týmu obrovskou dávku mezinárodních zkušeností,“ uvedl klub.
Touréová je držitelkou bronzové medaile z EuroBasketu 2023 a ve sbírce má také zlato a bronz z mistrovství světa v basketbalu 3x3. Vedle Besiktase působila v minulosti také v Montpellieru, Nice, Landes či Gironě, v zámořské WNBA nastupovala za Connecticut.
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V USK je třetí novou zahraniční akvizicí po Němce Friedě Bühnerové a Kanaďance Cassandre Prosperové. Český mistr přivedl po zisku jubilejního 20. titulu v samostatné historii také Gabrielu Andělovou.
Po sezoně naopak skončily Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová, Bridget Carletonová nebo jiná česká reprezentantka Emma Čechová. Na prodloužení smlouvy se ale dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.