„Představa je úplně jasná, a to pomoci mladému realizačnímu týmu v zapracování do nové úlohy. Od hlavního trenéra až po asistenty, fyzio a tak dále. V podstatě celému realizačnímu týmu,“ řekla Hejková. „Těším se určitě nejen na vystoupení týmu, hráček, ale těším se i na to, jak se bude právě ten mladý realizační tým zlepšovat. To mě určitě potěší ještě více než vývoj herní, týmový,“ uvedla.
Hejkovou nahradil na pozici hlavního trenéra Bašta, který v minulé sezoně působil v roli jednoho z asistentů. Na lavičce s ním nově budou Aleš Jiráň a Irena Vrančičová. Tým fyzioterapeutů rozšířila Aneta Šobová.
|
Nástupce Hejkové v USK: Těším se, až do toho vlítnu. Inspiraci vezmu i od Ptáčkové
„Jsem moc rád, že se Nata dohodla na pokračování v klubu. Bude nám jako novému realizačnímu týmu stále nablízku a budeme od ní moci čerpat její zkušenosti. Je to skvělá a velká osobnost. Moc se těším na naší další spolupráci,“ řekl Bašta.
Jednasedmdesátiletá Hejková působí v USK Praha od roku 2012. Na pozici trenérky zde získala 13 ligových titulů za sebou, dvakrát také triumfovala v Eurolize (2015 a 2025). Předtím vedla Valencii, Dynamo Moskva, Spartak Moskva, Šoproň a Ružomberok.
|
Loučící se legenda Hejková: Přijel za mnou Netflix. Další emoce už nečekám
„Považuji Natu za nejlepší trenérku, která se v současném basketbale pohybuje. Spolupráce fungovala třináct let bez jakéhokoliv problému a klubu to prospívalo. Je tedy moc fajn, že Nata zůstane v klubu i nadále a pomůže novému trenérskému týmu,“ doplnil generální manažer klubu Marek Kučera.