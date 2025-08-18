Hejková zůstane USK nablízku. V nové roli bude k ruce mladému realizačnímu týmu

Autor: ,
  12:38
Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Euroligy a členka Síně slávy FIBA chce co nejvíce usnadnit práci novému realizačnímu štábu, kde ji na pozici kouče nahradil Martin Bašta.
Trenérka Natália Hejková slaví s hráčkami ZVVZ USK Praha zisk ligového titulu.

Trenérka Natália Hejková slaví s hráčkami ZVVZ USK Praha zisk ligového titulu. | foto: ZVVZ USK Praha

Natália Hejková se po finále ŽBL rozloučila s trenérskou kariérou. Dostala také...
Trenérka Natália Hejková dostala na rozloučenou od šéfa rozhodčích Roberta...
Natália Hejková a Valériane Ayayiová po vítězství USK Praha ve finále ŽBL.
Natália Hejková se po finále ŽBL rozloučila s trenérskou kariérou.
30 fotografií

„Představa je úplně jasná, a to pomoci mladému realizačnímu týmu v zapracování do nové úlohy. Od hlavního trenéra až po asistenty, fyzio a tak dále. V podstatě celému realizačnímu týmu,“ řekla Hejková. „Těším se určitě nejen na vystoupení týmu, hráček, ale těším se i na to, jak se bude právě ten mladý realizační tým zlepšovat. To mě určitě potěší ještě více než vývoj herní, týmový,“ uvedla.

Hejkovou nahradil na pozici hlavního trenéra Bašta, který v minulé sezoně působil v roli jednoho z asistentů. Na lavičce s ním nově budou Aleš Jiráň a Irena Vrančičová. Tým fyzioterapeutů rozšířila Aneta Šobová.

Nástupce Hejkové v USK: Těším se, až do toho vlítnu. Inspiraci vezmu i od Ptáčkové

„Jsem moc rád, že se Nata dohodla na pokračování v klubu. Bude nám jako novému realizačnímu týmu stále nablízku a budeme od ní moci čerpat její zkušenosti. Je to skvělá a velká osobnost. Moc se těším na naší další spolupráci,“ řekl Bašta.

Jednasedmdesátiletá Hejková působí v USK Praha od roku 2012. Na pozici trenérky zde získala 13 ligových titulů za sebou, dvakrát také triumfovala v Eurolize (2015 a 2025). Předtím vedla Valencii, Dynamo Moskva, Spartak Moskva, Šoproň a Ružomberok.

Loučící se legenda Hejková: Přijel za mnou Netflix. Další emoce už nečekám

„Považuji Natu za nejlepší trenérku, která se v současném basketbale pohybuje. Spolupráce fungovala třináct let bez jakéhokoliv problému a klubu to prospívalo. Je tedy moc fajn, že Nata zůstane v klubu i nadále a pomůže novému trenérskému týmu,“ doplnil generální manažer klubu Marek Kučera.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho...

18. srpna 2025  13:10

Hejková zůstane USK nablízku. V nové roli bude k ruce mladému realizačnímu týmu

Bývalá basketbalová trenérka Natália Hejková bude po konci působení na lavičce ZVVZ USK Praha pokračovat v týmu českých šampionek jako hlavní poradkyně. Šestinásobná vítězka Euroligy a členka Síně...

18. srpna 2025  12:38

Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval

Dal mu ruce kolem krku, spojil je jako při škrcení. Zákrok jabloneckého kapitána Nemanji Tekijaškiho na slávistu Ivana Schranze měl sudí Karel Rouček posoudit jako faul a nařídit pokutový kop. V...

18. srpna 2025  12:36

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

18. srpna 2025  11:52

Byli jsme proti Spartě strašně bojácní. Nedovedu si to vysvětlit, litoval Hlavatý

Do zápasu se Spartou chtěli fotbalisté Slovanu Liberec vletět sebevědomě, protože bodově se jim v úvodu ligové sezony dařilo. Jenže místo toho nabídli fanouškům na téměř vyprodaném stadionu U Nisy v...

18. srpna 2025  11:35

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S...

18. srpna 2025  10:58

NH Ostrava pokračuje ve vítání odchovanců. Domů se vrací také Palyza

Po rozehrávači Adamu Čížovi basketbalisté NH Ostrava hlásí návrat dalšího odchovance – Lukáše Palyzy. „Po patnácti letech se vracím domů a těším se na další sezony v ostravském dresu,“ vzkázal...

18. srpna 2025  10:15

Zlínský Marchand, lídr i bojovník. Čajánek k padesátinám slyší poklony legend

Hokejová legenda Petr Čajánek slaví v pondělí kulatiny. O jeho kariéře mluví lidé, kteří ji prošli spolu s ním. Pár osobních zkušeností a vzpomínek k jubileu poskytli jeho dlouholetý zlínský parťák...

18. srpna 2025  9:56

NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

Rozdílné příběhy brankářů, nečekaný autor hattricku v Mladé Boleslavi či plzeňské čekání na čisté konto, která trvá už skoro čtyři měsíce. Fotbalová liga má za sebou pátý hrací víkend. Na prvním...

18. srpna 2025

Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

České házenkářské šampionky z Mostu ztrácejí oporu. Do přípravy Andělů se po letní pauze nezapojila spojka Rossana Mateusová, angolská hvězda jim pouze napsala, že už nepřijede.

18. srpna 2025  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Siniaková se v mixu na US Open představí po boku Sinnera, zahraje si i Muchová

Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová si na tenisovém US Open zahrají smíšenou čtyřhru, která se uskuteční v novém formátu. Siniaková utvoří nově dvojici s lídrem mužského singlového...

18. srpna 2025  7:46

Dominoval, na OH zápolil s Kulhavým. Biker Schurter ukončí v 39 letech kariéru

Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter oznámil na instagramu, že ukončí v 39 letech kariéru. Majitel kompletní sady olympijských medailí se rozloučí v září na dvou domácích...

18. srpna 2025  7:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.