Praha jako Brno. Basketbalistky USK jdou pro rekord, 256. ligovou výhru v řadě

„Může to být třešnička na dortu. Dosud jsme na to číslo nijak intenzivně nemyslely, ale pokud by se to podařilo, bylo by to pěkné,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková, jejíž tým do Ostravy odcestoval přímo z Maďarska, kde ve středečním euroligovém utkání deklasoval Atomerömü Szekszárd 95:56. „Jsme rády, že jsme ušetřily jednu cestu, a jsme vděční Ostravě, že nám vyšla vstříc (se změnou termínu),“ doplnila Hejková.

Pražanky neprohrály v nejvyšší soutěži od 30. dubna 2013, kdy neuspěly v rámci finálové série právě s Brnem (tehdy IMOS Brno) 72:73. Od té doby vládnou soutěži takřka deset let bez zaváhání.

Předchozí série 256 zápasů Gambrinusu Brno bez porážky trvala od února 1998 do února 2007 a orámovaly ji dvě prohry s USK Praha. Tímto unikátním zápisem Brňanky těsně překonaly výkon basketbalistek Ružomberku, které od března 1995 do dubna 2003 vyhrály 253 utkání za sebou. Také slovenský celek tehdy vedla současná trenérka USK Hejková.

„Je to pravda. Kromě toho, že už teď je to týmový rekord, byl by to i můj osobní rekord,“ uvedla pětinásobná vítězka Euroligy.

V prvním utkání této sezony USK porazil Ostravu jasně 79:37 a favoritem je i tentokrát. Zatímco neporažené Pražanky překonaly z deseti ligových duelů sedmkrát stobodovou hranici, Ostravě patří s bilancí šesti výher a čtyř porážek čtvrté místo.

Natália Hejková, trenérka USK Praha, udílí pokyny své rozehrávačce Teje Oblakové.

Pokud Pražanky v pátek zvítězí, budou moci brněnský rekord definitivně překonat 14. ledna, kdy hostí doma Slovanku. „Budeme to řešit, až k tomu dojde. Teprve poté si asi uvědomíme, co jsme dokázaly. Důležité je myslet na to, co nás teď čeká,“ dodala Hejková.

V mužské domácí soutěži drží rekordní šňůru vítězství osmnáctinásobný šampion Nymburk. Jeho nejdelší série neporazitelnosti čítá ale „jen“ 93 duelů.