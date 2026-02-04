USK Praha zakončí nadstavbu Euroligy, proti Carolo jsou Pražanky favoritkami

Autor: ,
  8:00
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu nadstavbovou část Euroligy. Obhájkyně titulu už s jistotou postupu do vyřazovací fáze nastoupí na palubovce posledního týmu tabulky Flammes Carolo a v případě vítězství ve Francii si zajistí konečné třetí místo ve skupině E.
Týmová rozprava basketbalistek USK Praha.

Pražanky si zajistily postup v minulém kole, kdy doma porazily Schio 78:66 a Galatasaray Istanbul uspěl v Bourges (82:72). České mistryně mají na kontě 18 bodů a nemohou již z postupové čtveřice vypadnout. Proti soupeři, který už naopak nemá šanci postoupit, se pokusí navázat na lednové domácí vítězství 98:55.

Flammes Carolo – ZVVZ USK Praha

Utkání začne v 19:30

„Budeme jasný favorit, ale ten zápas bude úplně jiný. Tady vybouchly, ale hned v dalším zápase porazily Bourges. Doma budou silné a nemůžeme k tomu přistoupit laxně,“ řekl novinářům trenér USK Martin Bašta.

Pražanky budou usilovat o čtvrté euroligové vítězství za sebou. Vedle domácích výher nad Schiem a Carolem uspěly v novém roce také na palubovce Galatasaraye (71:64).

První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy

„Potřebujeme být plně koncentrovaní. I kdyby to bylo o bod, budeme to brát. Potřebujeme udržet výkony, které teď v české lize i Eurolize předvádíme. Když to zvládneme, nebudeme mít problém. Bude to o nás,“ uvedl Bašta.

Pokud Pražanky na palubovce Carola uspějí, skončí ve skupině E třetí a v předkole o postup do čtvrtfinále Final Six nastoupí proti čtvrtému celku z vedlejší skupiny F. Protivník vzejde ze čtveřice Zaragoza, Benátky, Valencie, Miškolc.

Nejlepší střelkyní obhájkyň titulu je francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která má průměr 14,5 bodu na zápas. Daří se také její krajance Janelle Salaünové a kanadské reprezentantce Bridget Carletonové – obě mají průměr 12,9 bodu. Nejistá je naopak účast americké pivotky Brionny Jonesové, která minulý týden proti Schiu chyběla.

„Má zranění v dolní části těla. Uvidíme, věříme, doufáme, modlíme se, aby to bylo v pohodě a ještě naskočila. Ale víc k tomu nemá cenu říkat,“ uvedl Bašta.

Nejlepší střelkyní Carola je Tiffany Clarkeová s průměrem 10,5 bodu na zápas. Spoluhráčka Elizabeth Dixonová má průměr 9,7 bodu a 7,2 doskoku.

