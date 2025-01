Nejlepší klub Evropy v Praze. USK vyzvou suverénní Fenerbahce

Pražanky před měsícem prohrály v Istanbulu 71:75. „Hrajeme tentokrát doma. U nich jsme odehrály velmi dobrý zápas. To by nám mohlo pomoct, abychom se dostaly výkonnostně na dobrou vlnu. V posledním zápase se Zaragozou jsme totiž měly velké rezervy,“ řekla novinářům trenérka Natália Hejková.

Hráčky USK sice mezi porážkami s Fenerbahce a minulý týden v Zaragoze (68:73) porazily před Vánocemi Polkowice (82:45), ale polský celek na začátku ledna z finančních důvodů ze soutěže odstoupil a jeho výsledky byly anulovány. Jsou třetí s vyrovnanou bilancí čtyř vítězství a čtyř porážek a vedoucí Fenerbahce ani druhou Valencii, která má šest výher z osmi utkání a z toho dvě s USK, už nemohou předstihnout.

ONLINE: ZVVZ USK Praha – Fenerbahce Istanbul Utkání ženské Euroligy ve středu od 19 hodin v podrobné reportáži

V novém formátu soutěže postoupí do vyřazovací fáze čtyři nejlepší týmy. První dva budou mít jistou účast ve Final Six a utkají se v play off o přímý postup do semifinále. Třetí a čtvrtý celek bude muset v první fázi play off zabojovat o čtvrtfinále při vrcholu sezony.

USK musí uhájit postupovou pozici před Zaragozou, která má také čtyř výhry a ještě zápas k dobru, či Benátkami, které mají z osmi zápasů na kontě tři výhry a z duelů s Pražankami mají horší bilanci z vzájemných duelů.

Vyrovnat se musí USK s absencí španělské rozehrávačky Maríi Condeové, která si v Zaragoze poranila Achillovu šlachu a sezona pro ni skončila. „Musíme za pochodu úplně změnit, co chceme hrát a jak to chceme hrát. Je to nepříjemné o to víc, že stále nemáme k dispozici Teju (Oblakovou), abychom mohli víc změnit styl hry,“ podotkla Hejková.

Proti Fenerbehce, které je v soutěži bez porážky stejně jako další turecký celek Cukurova Mersin, čeká USK souboj s řadou hvězd. Vládne jim Belgičanka Emma Meessemanová, jež má průměrně na zápas 16,3 bodu, šest doskoků a přes čtyři asistence. Následuje nejvíce vytěžovaná hráčka týmu a francouzská reprezentantka Gabby Williamsová s průměry 13,6 bodu a pěti doskoků.