Ve Final Six celek z hlavního města v minulé sezoně chyběl, nyní ho mají mezi nejlepší dovést nové tváře.
Německá střelkyně Frieda Bühnerová, kanadská naděje Cassandre Prosperová, zkušená dvojice Brianna Fraserová, která má také ázerbájdžánský pas, a Migna Touréová z Francie. Její krajanka Aminata Gueyeová do Česka dorazí po finále WNBA, kde bojuje v barvách Golden State Valkyries.
Podívejte se na nové tváře USK Praha
„Zdá se mi, že nám po přestavbě moc lidí nevěří. Podceňují nás,“ komentoval Bašta. „My v týmu ale vidíme potenciál, všechny posily skvěle zapadly. Frieda je energická, nevypustí na hřišti vůbec nic. Cassandre přiletěla před pár dny a hned se začlenila do šatny. Migna si nosí svůj zápisníček, zajímá se. Brianna je extrémně talentovaná v útoku,“ vyjmenovával.
Kvůli dohodě o nové kolektivní smlouvě v WNBA či startu nové soutěže Project B se ovšem tým neskládal lehce. „Hráčky čekaly do poslední chvíle, nechtěly kontrakty podepisovat brzo. Trvalo, než si všechno sedlo,“ popisoval kouč Pražanek.
Změny v kádru
Přišly:
Odešly:
Generální manažer Marek Kučera jednání přibližoval: „Třeba Bridget Carletonová nám říkala: ‚Líbí se mi tady, klub je skvělý. Kdybych šla hrát do Evropy, tak jedině do USK.‘ Jenže při tak vysokém platu, který dostala na tři roky v WNBA (3 748 500 dolarů), si zkrátka nemůže dovolit hrát jinde a riskovat, že se zraní.“
Pryč jsou také americká pivotka Brionna Jonesová s francouzskou stálicí Valériane Ayayiovou (obě Project B). Její krajanka a rovněž reprezentantka Janelle Salaünová a nizozemská podkošová hráčka Emese Hofová se dohodly s tureckým Galatasarayem. Emma Čechová aktuálně kurýruje zranění a soustředí se na další pokračování v zámoří.
Ze zahraničních hráček klub udržel jen rozehrávačky – Maite Cazorlaovou ze Španělska a Pauline Astierovou z Francie.
Právě ta v uplynulé sezoně ukázala svůj hvězdný potenciál, solidní výkony podávala také v zámoří, kde s New York Liberty dokráčela do semifinále WNBA.
Marek Kučera, generální manažer ZVVZ USK Praha, pózuje se španělskou rozehrávačkou Maite Cazorlaovou.
„Jednání s ní byla paradoxně nejjednodušší,“ usmíval se Kučera. „Měli jsme s Pauline podepsanou dlouhodobou smlouvu. Ona za námi přišla s tím, že by ráda hrála WNBA. My jí vyšli vstříc a teď se nám to vrací. Hned po konci v Americe totiž sedla do letadla.“
Neopakuje se tak scénář z loňska, kdy se Baštovi scházel tým v průběhu téměř celého podzimu.
„V tom je situace lepší,“ podotkl trenér českých šampionek. „Po pondělním příletu Pauline nám schází jediná hráčka. Díky tomu, že se poměrně brzy sejdeme, můžeme vytvářet týmovou chemii a budovat souhru.“
A zkušenější bude i sám Bašta, který v minulé sezoně zažíval celou řadu momentů premiérově. „Doufám, že to bude vidět,“ zasmál se. „Někdy jsem byl víc nervózní a možná se to trošičku přenášelo i na tým.“
Posun chce ukázat ve středu od 19.00 proti Bourges, soupeři, který USK potkal v úvodní skupině Euroligy i v minulé sezoně. Dál ho čekají polský Lublin a turecký Emlak Konut, který v kvalifikaci překvapivě vyřadil Gironu.
„Nemůžeme podcenit žádný tým,“ varoval Bašta. „Loni jsme byli hodně sebevědomí, chtěli jsme projít dál bez prohry, ale nakonec jsme měli bilanci tři vítězství a tři porážky. Celá soutěž se pak hodně zamotala. Teď se budeme soustředit na postupné kroky.“
Jeho tým totiž po velké proměně ještě není zcela sehraný, v domácí Chance ŽBL navíc pokaždé dostal přes 70 bodů.
Jak si povede při vstupu do nového ročníku Euroligy?