Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

Autor: ,
  17:15
S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly naladit ziskem jedné trofeje. Minulý týden v Superpoháru, zvítězily na hřišti Villeneuve-d’Ascq.
Emma Čechová, Pauline Astierová a Mariana Přibylová v dresech USK Praha

Emma Čechová, Pauline Astierová a Mariana Přibylová v dresech USK Praha | foto: Ondřej Kovalčík / ZVVZ USK Praha

Petra Malíková z USK Praha u míče v zápase s Trutnovem
Pauline Astierová v dresu USK Praha
Pauline Astierová z USK Praha se rozcvičuje.
Petra Malíková z USK Praha atakuje koš Villeneuve-d’Ascq v zápase o Supercup.
18 fotografií

V euroligové skupině A čeká české šampionky kromě Bourges také Girona a Gdyně.

Tango Bourges vs. ZVVZ USK Praha

ONLINE, ve středu od 20.00

„Těžko říct, co od soupeřů můžeme očekávat. Ani s jedním jsme se v loňské sezoně nestřetli. Nicméně kombinace polských mistryň, španělského a francouzského týmu, které zaručují bouřlivé prostředí, nám naznačuje, že se máme na co těšit,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Martin Bašta, který se posunul na pozici hlavního kouče z role asistenta Natálie Hejkové. „Cíle do sezony se ovšem rozhodně nemění. Chceme vyhrát ŽBL a postoupit na Final Six, finálový turnaj celé Euroligy,“ doplnil.

Bašta si dobře uvědomuje, že navázat na legendární trenérku, která aktuálně působí v klubu jako poradkyně, bude velmi náročné. „Ale vzhledem k tomu, že tým se omladil, je cílem i práce s mládeží. Na to bych se chtěl taky trochu zaměřit.“

Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru

Klid do práce mu dodalo vítězství v evropském Superpoháru. S Villeneuve-d’Ascq si Pražanky poradily 86:77 a mohly slavit první trofej v sezoně. „Měli jsme trošku užší rotaci sedmi hráček, což nám nenahrávalo, abychom předvedli výkon, kterým bychom se chtěli pravidelně prezentovat, ale zápas jsme zvládli úžasně. Rozhodně máme na čem stavět,“ pochvaloval si kouč, který v kabině přivítal řadu nových tváří.

Odešly totiž Teja Oblaková, María Condeová, Ezi Magbegorová i české reprezentantky Veronika Voráčková a Gabriela Andělová. Veronika Šípová ukončila kariéru, od palubovek se vzdálila také Tereza Vyoralová kvůli těhotenství.

Generální ředitel klubu Marek Kučera potvrdil, že omlazení kádru bylo plánované, aby mohl nový trenér začít s dlouhodobou prací. USK bude nyní stavět například na Petře Malíkové a Emmě Čechové.

Petra Malíková z USK Praha u míče v zápase s Trutnovem
Emma Čechová z USK Praha se chystá na duel o Superpohár.

Ze zahraničních posil čeká výrazná role francouzské reprezentantky Janelle Salaünovou a Pauline Astierovou. Ze zámoří přichází Kanaďanka Bridget Carletonová a Američanky Makayla Timpsonová a Kaitlyn Chenová. Poslední jmenovaná nahrazuje Maite Cazorlaovou, která laboruje se zraněným kolenem.

„Kompletní budeme někdy na začátku prosince. Na přelomu listopadu a prosince se k nám podle smlouvy připojí Bridget Carletonová. Teď přímo do Francie přiletí Makayla Timpsonová. Ona je mladá bojovnice. Z toho, co máme informace, je i super lidsky. Takže si myslím, že rychle zapadne, rychle pochopí to, co od ní budeme chtít,“ přiblížil Bašta a doplnil, že po Novém roce Timpsonovu vymění Brionna Jonesová.

Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

První euroligový test čeká jeho svěřenkyně ve středu, kdy od 20.00 nastoupí proti Bourges.

„Nechci nikoho podcenit, musíme tam jet s obrovskou pokorou a koncentrací. Ale myslím si, že se budeme víc soustředit sami na sebe než na nějaké taktické věci. Především v obraně a v útoku budeme hrát furt stejně. Řekl bych, že Villeneuve měl trošičku možná i větší kvalitu, ale každý zápas je jiný. Oni můžou extrémně překvapit, hlavně na domácí palubovce,“ konstatoval trenér Pražanek.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nymburk vs. Sabah BakuBasketbal - Skupina B - 7. 10. 2025:Nymburk vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
7. 10. 18:30
  • 1.25
  • 18.30
  • 4.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

USK Praha – Sršni Photomate Písek

11. 10. • 17:30 • Sportovní hala Folimanka, Praha

Koupit

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších...

6. října 2025  17:33

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Lehečka dál postupuje v Šanghaji, ve Wu-chanu se dařilo Bouzkové i Siniakové

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Šanghaji poprvé v kariéře do osmifinále. Poslední český zástupce v soutěži, který je nasazen jako číslo patnáct, porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6:4,...

6. října 2025  7:36,  aktualizováno  15:42

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Djokovič během zápasu zvracel, Sinner ani nemohl chodit. Co se to v Číně děje?

Z osmi nedělních utkání v Šanghaji skončila tři předčasně, po skreči se z kurtu poroučeli třeba Tomáš Macháč a Jannik Sinner, který skoro ani nemohl chodit. Tenistky ve Wu-chanu zápasily spíše s...

6. října 2025  13:51

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr Marek Bakoš, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného trenéra fotbalové Viktorie Plzeň, měl odkoučovat dva...

6. října 2025  12:18

Už nemůžu, jsem na pokraji zhroucení. Kasatkinová předčasně ukončila sezonu

Darja Kasatkinová ukončila kvůli psychickému vyčerpání předčasně letošní sezonu. Devatenáctá hráčka světového žebříčku uvedla, že se tak rozhodla v zájmu svého duševního zdraví, na němž se negativně...

6. října 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.