Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

V euroligové skupině A čeká české šampionky kromě Bourges také Girona a Gdyně.
Tango Bourges vs. ZVVZ USK Praha
ONLINE, ve středu od 20.00
„Těžko říct, co od soupeřů můžeme očekávat. Ani s jedním jsme se v loňské sezoně nestřetli. Nicméně kombinace polských mistryň, španělského a francouzského týmu, které zaručují bouřlivé prostředí, nám naznačuje, že se máme na co těšit,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Martin Bašta, který se posunul na pozici hlavního kouče z role asistenta Natálie Hejkové. „Cíle do sezony se ovšem rozhodně nemění. Chceme vyhrát ŽBL a postoupit na Final Six, finálový turnaj celé Euroligy,“ doplnil.
Bašta si dobře uvědomuje, že navázat na legendární trenérku, která aktuálně působí v klubu jako poradkyně, bude velmi náročné. „Ale vzhledem k tomu, že tým se omladil, je cílem i práce s mládeží. Na to bych se chtěl taky trochu zaměřit.“
Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru
Klid do práce mu dodalo vítězství v evropském Superpoháru. S Villeneuve-d’Ascq si Pražanky poradily 86:77 a mohly slavit první trofej v sezoně. „Měli jsme trošku užší rotaci sedmi hráček, což nám nenahrávalo, abychom předvedli výkon, kterým bychom se chtěli pravidelně prezentovat, ale zápas jsme zvládli úžasně. Rozhodně máme na čem stavět,“ pochvaloval si kouč, který v kabině přivítal řadu nových tváří.
Odešly totiž Teja Oblaková, María Condeová, Ezi Magbegorová i české reprezentantky Veronika Voráčková a Gabriela Andělová. Veronika Šípová ukončila kariéru, od palubovek se vzdálila také Tereza Vyoralová kvůli těhotenství.
Generální ředitel klubu Marek Kučera potvrdil, že omlazení kádru bylo plánované, aby mohl nový trenér začít s dlouhodobou prací. USK bude nyní stavět například na Petře Malíkové a Emmě Čechové.
Ze zahraničních posil čeká výrazná role francouzské reprezentantky Janelle Salaünovou a Pauline Astierovou. Ze zámoří přichází Kanaďanka Bridget Carletonová a Američanky Makayla Timpsonová a Kaitlyn Chenová. Poslední jmenovaná nahrazuje Maite Cazorlaovou, která laboruje se zraněným kolenem.
„Kompletní budeme někdy na začátku prosince. Na přelomu listopadu a prosince se k nám podle smlouvy připojí Bridget Carletonová. Teď přímo do Francie přiletí Makayla Timpsonová. Ona je mladá bojovnice. Z toho, co máme informace, je i super lidsky. Takže si myslím, že rychle zapadne, rychle pochopí to, co od ní budeme chtít,“ přiblížil Bašta a doplnil, že po Novém roce Timpsonovu vymění Brionna Jonesová.
Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné
První euroligový test čeká jeho svěřenkyně ve středu, kdy od 20.00 nastoupí proti Bourges.
„Nechci nikoho podcenit, musíme tam jet s obrovskou pokorou a koncentrací. Ale myslím si, že se budeme víc soustředit sami na sebe než na nějaké taktické věci. Především v obraně a v útoku budeme hrát furt stejně. Řekl bych, že Villeneuve měl trošičku možná i větší kvalitu, ale každý zápas je jiný. Oni můžou extrémně překvapit, hlavně na domácí palubovce,“ konstatoval trenér Pražanek.