Euroliga ONLINE: Pražskému USK jde o neporazitelnost, vítá turecký Emlak Konut

Pražanky jako jediné ve skupině mají na kontě čtyři body. Do soutěže vstoupily v polovině října domácí výhrou nad Bourges 76:55, minulý týden zvítězily na palubovce Lublinu 74:71.
„To nejdůležitější, co si z celého zápasu odnášíme: přestože jsme se trápili a nehráli úplně dobře, nakonec jsme to zlomili a dovedli zápas k vítězství. Za to si holky zaslouží respekt. Ale musíme být do dalšího zápasu lepší,“ řekl trenér USK Martin Bašta.
Před středečním duelem s Emlak Konut uspěly české šampionky také v domácí soutěži. Na palubovce Slovanky vyhrály jasně 113:50. Vyhrály i šesté utkání v tomto ligovém ročníku, v němž útočí na sedmnáctý titul v řadě.
ONLINE: ZVVZ USK Praha – Emlak Konut
Utkání Euroligy basketbalistek od 19 hodin v podrobné reportáži
„Utkání se od začátku vyvíjelo pro nás tak, jak jsme chtěli. Herní příležitost dostaly všechny hráčky, bodově se zapsaly také úplně všechny a měli jsme dobře rozdělené minuty. Zároveň jsme pošetřili klíčové hráčky na středeční domácí euroligové utkání,“ uvedl Bašta.
Nejlepší střelkyní týmu v Eurolize je americká rodačka reprezentující Ázerbájdžán Brianna Fraserová, která má průměr 18 bodů na zápas. Daří se také Němce Friedě Bühnerové (15,5). V Lublinu už Pražankám pomohla po návratu z WNBA i francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která přispěla 14 body.
Emlak Konut postoupil do soutěže z kvalifikace, kde vyřadil Panathinaikos Atény (91:68) a čtvrtý celek uplynulého ročníku Gironu (81:69). V prvním utkání skupinové fáze porazil doma Lublin 85:61, před týdnem ale prohrál na palubovce Bourges 74:79.
Hlavní oporou Emlak Konut je jedenatřicetiletá podkošová hráčka Stephanie Mavungaová s průměry 19,8 bodu a 10,5 doskoku na zápas. Sekundují jí Pallas Kunaiyiová (16,5 bodu a 11,3 doskoku) a Réka Leliková a Lindsay Allenová s 16 body na utkání.