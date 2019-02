Belgická mise může basketbalistkám USK pomoci v euroligovém play off

Pokud zápasy dopadnou podle papírových předpokladů, budou mít české mistryně dobrou pozici, aby v posledních dvou kolech udržely výhodnější nasazení pro play off.

Zápas USK Praha v Belgii začne ve středu ve 21 hodin.

Pražanky si třemi porážkami v úvodu roku zkomplikovaly situaci a propadly se za Bourges. Jenže v minulém kole překvapivě ukončily neporazitelnost Jekatěrinburgu, zatímco Bourges doma prohrálo se Schiem. Aktuálně mají USK i Bourges shodnou bilanci (7-4), francouzský celek má ale lepší skóre ze vzájemných zápasů.

„Už jsme se smiřovaly s tím, že budeme hrát o třetí místo, a teď jsme se vrátily do boje o druhé. Ale pořád máme s Bourges horší vzájemné zápasy, takže musíme získat o výhru víc,“ řekla trenérka Natália Hejková.

Proti Castors Braine budou Pražanky favoritem. Belgičanky dosud vyhrály jediný zápas, hned ten první se Schiem.

Od té doby prohrály desetkrát za sebou, na palubovce USK v prosinci 63:82.

Klíčovou postavou belgického týmu je americká pivotka Celeste Trahanová-Davisová, která má více než dvojnásobný koeficient užitečnosti než kterákoli z jejích spoluhráček. V průměru dosud zaznamenala 12 bodů a 10 doskoků na zápas.

České mistryně potřebují vyhrát i proto, že stále nemají jistý postup do play off. Polkowice a Orenburg totiž zaostávají o jediný bod a v tomto kole budou hrát rovněž s týmy ze spodku tabulky. Případná porážka by tak mohla ohrozit i účast USK ve vyřazovacích bojích.