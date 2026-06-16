Basketbalistky USK Praha hlásí posilu z WNBA, k týmu se připojí kanadské křídlo

Prosperová se v týmu trenéra Martina Bašty připojí mimo jiné k Němce Friedě Bühnerové, jejíž příchod USK potvrdil v minulých dnech. Pro rodačku z Montrealu půjde o první evropské angažmá, dosud působila v univerzitním týmu Notre Dame. Je také bronzovou medailistkou z mistrovství světa do 19 let v roce 2023.
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V dresu Washingtonu Prosperová nastoupila zatím ke 12 zápasům, průměrně odehrála 15 minut a má průměr 3,4 bodu.
USK získal v minulé sezoně jubilejní 20. titul v samostatné historii, při obhajobě titulu v Evropské lize se ale do závěrečného turnaje Final Six neprobojoval. Do týmu se už nevrátí Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová ani krajanka Prosperové Bridget Carletonová. Na prodloužení smlouvy se ale nedávno dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.