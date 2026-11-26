Pak se po souboji v podkošovém prostoru chytila za koleno a na nohu ani nemohla došlápnout. „Úplně úžasné,“ komentoval s hořkým úsměvem Bašta, který by jinak mluvil především o pozitivech.
Vždyť jeho svěřenkyně si s přehledem zajistily postup do další fáze soutěže i první místo ve skupině D, ve které je čeká ještě poslední utkání s tureckým celkem Emlak Konut.
Martine, víte, jak to vypadá s pivotkou Gueyeovou, která se k týmu připojila teprve před týdnem?
Na informace čekáme. Vzhledem k tomu, že se během zápasu nevrátila na lavičku, nevypadá to úplně dobře. Uvidíme, co přinesou vyšetření od lékařů a co bude doporučeno. Momentálně toho nevím víc.
Poprvé jste do Euroligy mohl nasadit kompletní sestavu, o to víc další komplikace štvou, viďte?
Vydrželo to plus mínus dvě a půl minuty... Je to velká rána.
Vzpomněl jste si na minulou sezonu, kdy se krátce po příjezdu zranila Brionna Jonesová?
To víte, že jo. Hrozně těžko se mi to hodnotí, je to čerstvá situace. Hodně jsme očekávali tenhle příjezd. A bohužel po tak strašně krátké chvíli se nám to úplně zhroutilo. Teď si to budeme muset vyhodnotit, počkáme na vyšetření a pak budeme muset reagovat.
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Basketbalistky USK v Eurolize porazily Lublin, zranila se jim však důležitá pivotka
Přišlo vhod, že jste v závěru mohl šetřit další opory?
Jasně, už v neděli hrajeme důležitý zápas v Brně proti Žabinám. A vzhledem k tomu, jaké výkony zatím předvádíme v české lize, dáváme soupeři trošičku naději. Ale myslím si, že to bude jenom o nás. Když k zápasu přistoupíme správně, můžeme odehrát dobré utkání. Pak následuje další důležitý zápas v Turecku. Sice už máme první místo jisté, ale hrajeme o přenesení všech výsledků do další skupiny, která bude extrémně náročná. Potřebujeme co nejlepší pozici, abychom mohli bojovat o přímý postup do Final Six.
Emlak Konut si ve středu doma vyšlápl 98:62 na Bourges. Je takový výsledek velkým varováním?
Rozhodně. Než jsem odcházel na palubovku, viděl jsem i rozdíl přes čtyřicet... Nečeká nás tam nic jednoduchého, ale jednoznačně tam jedeme s tím, že chceme vyhrát.
Pomůže vysoké vítězství nad Lublinem?
Jinak než pozitivně konečný výsledek hodnotit nemůžu, dostaly se na palubovku všechny hráčky. Ale průběh nebyl úplně ideální. Hráli jsme hodně staticky a v prvním poločase jsme měli hodně špatné procento střelby. Po pauze jsme úspěšnost vylepšili a díky tomu jsme potom i odskočili.
Co se změnilo?
Když se nám nedaří z dálky, potřebujeme být daleko víc aktivnější a rychleji si předávat balón. To nám nějakou část zápasu nefungovalo, pak Lublin i fyzicky odešel a my jsme ho přejeli.
Ve druhé čtvrtině jste si už vybudovali dvojciferný náskok, ale záhy jste o něj přišli. Chcete pracovat i na koncentraci?
Souvisí to s věcmi, o kterých jsem mluvil. Navíc soupeřky v tu chvíli nehrály vůbec špatně, dostávaly se do jednoduchých situací, sbíraly šestky... Trochu to ve mně vyvolávalo vzpomínky na zápas v Lublinu, kde se dotáhly a ve třetí čtvrtině šly přes nás. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a rázně vykročili za prvním místem i postupem do další skupiny.