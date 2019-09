Ta, co basketbalistům hlídá jídelníček: Nemůžu je krmit jako fotbalisty

Česká hra „chutná“ fanouškům i expertům dost možná také proto, že si dvanáctka dlouhánů od startu přípravy sama pochutnává.

To, že má národní tým jídelníček na míru, patří k novinkám. V přípravě na premiérové mistrovství světa Češi cestovali přes Německo a Jižní Koreu až do Číny, což je země specifická krom jiného stylem stravování.

„Když mi ze Šanghaje poslali nástřel jídelníčku, měla jsem dost požadavků na změny,“ říká výživová expertka Pavelková Šafářová. „Nelíbilo se mi, že tam bylo hodně smaženého, prakticky už od rána. A každý den jsme měli mít pekingskou kachnu.“

Pro gastronomického zvědavce nabízí obrovské lidské mraveniště jménem Šanghaj opravdu hodně chutí. Ti, kteří za sebou mají tři duely v pěti dnech, však nepotřebují objevovat lákavé pokrmy v pouličních stáncích; jde jim o co nejlepší přísun energie bez jakýchkoli potenciálních trablů.

To znamená hodně ryb, zelenina, čistá dušená rýže, což byl zrovna jeden z požadavků Pavelkové Šafářové. Před zápasem kuře a hovězí či těstoviny s rajčatovou omáčkou. A vývary - masové i zeleninové.

„Hygiena v hotelu byla na úrovni, kuchaři měli při vaření roušky, nikdo zatím neměl zažívací problémy,“ klepala na dřevo. „Další věcí bylo riziko pozření dopingových látek, proto hotel vše kontroluje předem, včetně koření. Kluky jsme navíc před cestou poučili, aby neporušili dohodnuté stravovací zásady ani tehdy, když se půjdou najíst s rodinami mimo hotel. Spolupráce s nimi je výborná; jedna z nejlepších, co jsem ve sportu zažila.“

Jak napovídá její rodné příjmení, je sestřenicí Lucie Šafářové - i té pomáhala s jídelníčkem. Stará se o další tenistku Kateřinu Siniakovou, působila u fotbalové Sparty, k basketbalu ji přitáhla spolupráce s reprezentantem Martinem Peterkou: „Potřeboval poladit váhu. A přišla nabídka pracovat i pro svaz.“

Pestré jsou jednotlivé sporty, pestrá je rovněž její práce. „Určitě nejde krmit basketbalisty stejně jako fotbalisty,“ říká. „Kluci mají jídla mnohem víc, u fotbalistů je to pořád dokola jen rýže, těstoviny a kuřecí maso. Strašně se tam hlídá váha: musí být hodně nízko, stejně jako tělesný tuk. Ve fotbale je tohle dost přísné. Zažila jsem, že za mnou řada hráčů chodila s tím, že se v takové váze necítí, protože už si připadali slabí.“

Spojení jídla a sportu někdy působí málem jako obor pro doktorandské studium. Těch superpotravin a bezlepkových diet!

Takový Novak Djokovič by si se svými extrastriktními stravovacími návyky mohl pomalu otevřít poradnu pro experimentátory. Pavelková Šafářová razí jiný přístup.

„Podle mého názoru by se genetika měla určitým způsobem respektovat,“ říká. „Když je množství tělesného tuku hodně nízko, hráč si sice ze začátku může připadat lehčí a cítit se i líp, ale já se domnívám, že se pak zvyšuje pravděpodobnost úrazu. Nemělo by se to tedy přehánět.“

Zatímco basketbalisty Japonska, jedny z dalších členů skupiny E, viděla, jak si před obědem zalévají svá oblíbená instantní jídla, Češi opouštěli Šanghaj nasyceni bodově i doslovně.

Čeští basketbalisté před osmifinálovým duelem s Brazilci na MS v Číně.

„Od začátku jsem se zajímala, jestli hráčům chutná. To je hlavní. Dokonce za mnou přišel i pan Ginzburg, což je takový základ - aby byl spokojený i trenér,“ usmála se Pavelková Šafářová.

Do Šen-čenu, kam se reprezentace přesunula na další dva zápasy osmifinálové skupiny, už ona neodletěla, jídelníček bude mít na dohled na dálku. A to stejně pečlivě jako v šanghajském hotelu Ritz-Carlton.

Protože kdo je dobře nakrmen, je také spokojen. I na palubovce.