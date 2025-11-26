USK Praha uzavře základní část Euroligy, proti Gdyni je obrovským favoritem

Autor: ,
  10:06
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu základní skupinu Euroligy, v níž obhajují titul. Už s jistotou postupu ze třetího místa přivítají Gdyni, která už o šanci na průnik do další fáze přišla. Pražanky se pokusí vybojovat první domácí vítězství v tomto ročníku soutěže a třetí celkově, díky němuž by si vylepšily pozici do druhé části. Duel začne v hale Královka v 19:00.

Valériane Ayayiová z USK Praha sleduje, jak míč míří do zámezí během zápasu s Gdyní v Eurolize. | foto: FIBA

Svěřenkyně trenéra Martina Bašty, který nahradil před sezonou Natálii Hejkovou, mají zatím bilanci 2:3. I po výhře nad Gdyní by skončily ve skupině A třetí, neboť mají v případě rovnosti bodů s Bourges horší vzájemné skóre.

Pražanky se pokusí uspět v Eurolize po více než měsíci. Před reprezentační pauzou prohrály v hale Girony 78:83, předtím utržily doma debakl s Bourges 43:78. Naposledy v soutěži porazily právě Gdyni, 22. října vyhrály v Polsku 97:51. Favoritkami budou i nyní.

ONLINE: ZVVZ USK Praha – VBW Gdyně

Utkání Euroligy basketbalistek v reportáži od 19 hodin

„Budeme chtít odehrát dobrý zápas před domácím publikem a pak vrhnout všechny síly na další skupinu, která bude extrémně náročná,“ řekl ČTK trenér Bašta

České šampionky se po základní části přesunou do šestičlenné skupiny E, kam si přenesou i výsledkovou bilanci. V ní se v dalších týdnech utkají s Galatasarayem Istanbul, Schiem a Flammes Carolo. Do vyřazovací fáze postoupí čtyři nejlepší týmy.

Proti Gdyni by se mohla do sestavy hráček USK vrátit španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová, která dosud laborovala se zraněným kolenem. „Ta nám extrémně pomůže svými zkušenostmi a energií,“ podotkl Bašta.

Hlavní oporou Pražanek by měla být francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která má zatím v Eurolize průměr 14,4 bodu na zápas. Domácí hráčky se budou spoléhat i na rozehrávačku Pauline Astierovou, jež má bilanci 12,6 bodu a 5,8 asistence na utkání. České mistryně se na duel s Gdyní naladily víkendovou výhrou v lize na palubovce DSK Basketball Brandýs 118:59.

Liliana Banaszaková z Gdyně obchází Pauline Astierovou z USK Praha.

Nejlepší střelkyní Gdyně je s průměrem 12 bodů na zápas Američanka Stephanie Jonesová, mladší sestra Brionny Jonesové z USK, která se ale k týmu připojí až v lednu. V týmu působí také bývalá hráčka Pražanek slovenská rozehrávačka Barbora Wrzesiňská.

„Výhra by byla velice žádaná a dobrá. Musíme jít do zápasu s agresivní a rychlou hrou a dobrou obranou. Limitovat ztráty a dát si pozor na útočné doskoky Gdyně. Myslím, že to je klíč k úspěchu,“ doplnila na webu ŽBL pivotka USK Emma Čechová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
ZVVZ USK Praha vs. GdyněBasketbal - Závěrečné 6. kolo - skupina A - 26. 11. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Gdyně //www.idnes.cz/sport
26. 11. 19:00
  • 1.02
  • 24.90
  • 13.90
SBŠ Ostrava vs. Benfica LisabonBasketbal - 6. kolo - skupina K - 26. 11. 2025:SBŠ Ostrava vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
26. 11. 19:15
  • 1.46
  • 15.10
  • 2.82
Kibirkštis vs. ChomutovBasketbal - 6. kolo - skupina F - 27. 11. 2025:Kibirkštis vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:00
  • 1.02
  • 24.90
  • 11.70
Sassari vs. KP BrnoBasketbal - 6. kolo - skupina H - 27. 11. 2025:Sassari vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
27. 11. 20:30
  • 1.33
  • 14.70
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat

Lyžařka Kateřina Janatová v průběhu závodu na 20 km volně ve švýcarském...

Dřina v krásné zasněžené krajině je typická pro běh na lyžích. Světový pohár v tomto atraktivním sportu startuje 28. listopadu 2025 ve finské Ruce a skončí 22. března 2026 v americkém Lake Placid. V...

26. listopadu 2025  10:29

Zasnouben s herečkou i basketem. Kárník létá sem a tam. Proč mu přišla repre vhod?

James Kárník na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Od posledního srazu, který loni v listopadu s českou reprezentací absolvoval, se mnohé změnilo. Basketbalista James Kárník se zasnoubil s populární kanadskou herečkou Vanessou Morganovou, jejich...

26. listopadu 2025  10:15

USK Praha uzavře základní část Euroligy, proti Gdyni je obrovským favoritem

Valériane Ayayiová z USK Praha sleduje, jak míč míří do zámezí během zápasu s...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha zakončí ve středu základní skupinu Euroligy, v níž obhajují titul. Už s jistotou postupu ze třetího místa přivítají Gdyni, která už o šanci na průnik do další fáze...

26. listopadu 2025  10:06

Litvínovská ztráta narostla, ale Baránek tvrdí: Zvedli jsme se

Litvínovský Marek Baránek čelí dvojnásobné kladenské přesile.

Ztráta hokejového Litvínova na předposlední místo v extralize už mohla být jen jednociferná, ale místo toho zase narostla. Verva v klíčové bitvě dvou nejslabších týmů soutěže neudržela v Kladně...

26. listopadu 2025  9:54

A čekání nekončí, nejen v Lize mistrů. Slavia v pohárech už přes rok nezvítězila

Slávista Zafeiris se diví výroku hlavního rozhodčího

Jestli si někdo splnil úkol stoprocentně, tak on. Dlouho moc práce neměl, pak během pěti minut čapl tři góly. Třikrát se před ním zjevil šikovný záložník Navarro, třikrát ho Jindřich Staněk bravurně...

26. listopadu 2025  9:40

Krejčího body nepomohly odvrátit debakl s nejslabším. Dončič zářil v derby

C. J. McCollum (3) z Washington Wizards jde do nájezdu v zápase s Atlanta...

Atlanta Hawks tento nezdar ve svých plánech rozhodně neměli. V basketbalové NBA prohráli jednoznačně 113:132 na palubovce nejhoršího týmu soutěže Washington Wizards, který uspěl po sérii 14 porážek....

26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  9:08

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Záložník Bilbaa Oihan Sancet zakončuje v utkání se Slavií.

Už po šesti minutách soupeři nabídl gólovku. Na polovině hřiště chybně rozehrál a Bilbao rozjelo nebezpečný protiútok, na jehož konci ale Sanceta vychytal Staněk. „Občas se pouštím do něčeho, do čeho...

26. listopadu 2025  8:59

Neomluvitelné, panika. Bohaté Toronto se v NHL souží. Kouzla to nevyřeší, ví manažer

William Nylander odjíždí v bolestech na střídačku Toronta.

Jako by se v extralize na dně tabulky povalovaly Pardubice nebo Sparta. Těžko pochopitelná je teď i situace hokejistů Toronta v NHL. Maple Leafs se před sezonou viděli mezi aspiranty na pohár, místo...

26. listopadu 2025  8:40

Centr Faksa dvakrát asistoval u drtivé výhry Dallasu na ledě Edmontonu

Hokejisté Dallas Stars oslavují gól.

V úterý hokejová NHL nabídla jediný duel, ve kterém finalisté posledních dvou Stanley Cupů z Edmontonu na domácím ledě nečekaně propadli 3:8 s Dallasem. V dresu vítězů se dvěma přihrávkami blýskl...

26. listopadu 2025  7:19,  aktualizováno  8:02

Jste pořád stejní blázni, slyšel Trpišovský. Rozhodčí? Zažili jsme horší, reagoval kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během...

Počtvrté v řadě ve fotbalové Lize mistrů nedali slávisté ani gól. Mají bod za třetí remízu v pátém zápase. „Kluci jeli na krev, ale na vítězství to nebylo,“ krčil rameny smířený kouč Jindřich...

26. listopadu 2025  7:25

Máš tady svoji školku? škádlili Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště, chaos… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká...

25. listopadu 2025  16:51,  aktualizováno  26. 11.

Já a hrdina? Ale jděte. Gólman Staněk bral chválu bez emocí, děkovali mu hráči i kouč

První tutovka Bilbaa. Brankář Staněk se chystá vyrazit střelu Sanceta zblízka.

Všichni ho plácali po zádech, i od novinářů slyšel jen slova chvály. Jindřich Staněk, brankář slávistických fotbalistů, to však bral bez emocí. „Já a hrdina? Nemyslím si to. Na hřišti jsem nebyl sám,...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.