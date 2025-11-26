Svěřenkyně trenéra Martina Bašty, který nahradil před sezonou Natálii Hejkovou, mají zatím bilanci 2:3. I po výhře nad Gdyní by skončily ve skupině A třetí, neboť mají v případě rovnosti bodů s Bourges horší vzájemné skóre.
Pražanky se pokusí uspět v Eurolize po více než měsíci. Před reprezentační pauzou prohrály v hale Girony 78:83, předtím utržily doma debakl s Bourges 43:78. Naposledy v soutěži porazily právě Gdyni, 22. října vyhrály v Polsku 97:51. Favoritkami budou i nyní.
ONLINE: ZVVZ USK Praha – VBW Gdyně
Utkání Euroligy basketbalistek v reportáži od 19 hodin
„Budeme chtít odehrát dobrý zápas před domácím publikem a pak vrhnout všechny síly na další skupinu, která bude extrémně náročná,“ řekl ČTK trenér Bašta
České šampionky se po základní části přesunou do šestičlenné skupiny E, kam si přenesou i výsledkovou bilanci. V ní se v dalších týdnech utkají s Galatasarayem Istanbul, Schiem a Flammes Carolo. Do vyřazovací fáze postoupí čtyři nejlepší týmy.
Proti Gdyni by se mohla do sestavy hráček USK vrátit španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová, která dosud laborovala se zraněným kolenem. „Ta nám extrémně pomůže svými zkušenostmi a energií,“ podotkl Bašta.
Hlavní oporou Pražanek by měla být francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která má zatím v Eurolize průměr 14,4 bodu na zápas. Domácí hráčky se budou spoléhat i na rozehrávačku Pauline Astierovou, jež má bilanci 12,6 bodu a 5,8 asistence na utkání. České mistryně se na duel s Gdyní naladily víkendovou výhrou v lize na palubovce DSK Basketball Brandýs 118:59.
Nejlepší střelkyní Gdyně je s průměrem 12 bodů na zápas Američanka Stephanie Jonesová, mladší sestra Brionny Jonesové z USK, která se ale k týmu připojí až v lednu. V týmu působí také bývalá hráčka Pražanek slovenská rozehrávačka Barbora Wrzesiňská.
„Výhra by byla velice žádaná a dobrá. Musíme jít do zápasu s agresivní a rychlou hrou a dobrou obranou. Limitovat ztráty a dát si pozor na útočné doskoky Gdyně. Myslím, že to je klíč k úspěchu,“ doplnila na webu ŽBL pivotka USK Emma Čechová.