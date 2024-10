ONLINE: Po dekádě zpátky v Eurolize. Žabiny vítají Olympiakos

Jedna nepříjemnost Brňanky už potkala. Utkání se nehraje v hale Rosnička, která nesplňuje požadavky pro Euroligu, ale v Městské hale na Vodově ulici. Žabiny mají ve skupině za soupeře ještě tureckou Cukurovu Mersin, která na jaře prohrála ve Final Four v bojí o bronz s USK Praha, či nejúspěšnější francouzský klub Bourges.

ONLINE: Žabiny Brno – Olympiakos Pireus Utkání ženské Euroligy od 18 hodin v podrobné reportáži

Tři nejlepší týmy ze čtyř čtyřčlenných skupin postoupí do dvou šestičlenných, kam si přenesou dosavadní výsledky a body. Čtvrté celky se přesunou do nižšího EuroCupu. Po druhé fázi budou v Eurolize následovat vyřazovací boje. Na rozdíl od dřívějšího Final Four soutěž vyvrcholí turnajem Final Six.