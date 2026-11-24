Ale víte, co se stane, když hráči neběhají a místo toho usednou na vozík? Vznikne taktický boj plný logických úkolů a obvykle i dost tvrdá dřina.
A právě tu budou chtít od středy v Káhiře ukázat čeští reprezentanti, kteří zápasem proti Kypru (17.10 SEČ) odstartují mistrovství světa 3x3 basketbalu na vozíku.
„Je to pro nás výzva, nikdy jsme nebyli na takové akci světového měřítka. Bude to naše první zkušenost,“ říká v povídání pro iDNES Premium hráč a také předseda České asociace basketbalu na vozíku Adam Šimonek.
Právě on společně se spoluhráči Tomášem Nevěčným, Ivanem Nestávalem, Filipem Pospíšilem a trenérem Ondřejem Pliskou do Egypta odcestoval. A kromě náročné přípravy, která zasahovala do ligových povinností, musel řešit i záležitosti, které nebývají úplně běžné.
Handicap se, laicky řečeno, známkuje. Čím menší handicap, tím větší číslo. A tým na hřišti nesmí při trojkovém basketu překročit hranici osmi a půl bodu.