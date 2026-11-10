Značka Sluneta dostala na frak. Tohle už nikdy nedopustíme, slibuje Hrubý

Štve ho především způsob prohry. „Poznám, když se prohraje sportovně, že byl soupeř lepší, nebo když se na to hráči vykašlou jako v sobotu. Kdo chce oblékat dres Slunety, nevypustí zápas jako v Děčíně. To se nesmí opakovat!“
Rozdávat pokuty nebo vyhazovy se v Ústí zatím nebudou. „Do reprezentační pauzy zbývají tři kola, po nich si uděláme bilanci. Pokud se to nezlepší, mohou přijít finanční postihy či výměny,“ varuje Hrubý.
Co vám nejvíc vadilo na prohře v derby s děčínským rivalem?
Jednoznačně přístup hráčů včetně realizačního týmu k zápasu. Realizák nebyl schopný mužstvo připravit na prostředí, do kterého hráči jeli. Pokud začnete zápas v Děčíně sérií 0:14, tak je de facto prohraný po třech minutách. Je těžké to vracet zpátky. Druhá věc je přístup hráčů, jejich body language byl otřesný od první do čtyřicáté minuty.
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Neustáli bouřlivou atmosféru?
To si nemyslím. Jsou to mladí kluci, velice talentovaní, ale pokud si nenastaví hlavy na výhry a psychickou odolnost, tak jejich kariéry nepůjdou správným směrem.
Pro vás je prohra o to bolavější, že šlo o El Nordico, nejsledovanější zápas ligy s vaším největším rivalem?
Politika mě naučila jednu věc: děčínské hejty nebo popichování, to je jen takový lehký vánek. Ale nechci to zlehčovat, my jdeme do každého zápasu vyhrát. Derby je sledované, specifické, vždy v něm chceme uspět.
Nepovedlo se to, přestože Válečníci měli v týmu řadu mladých hráčů a postrádali opory Vyorala či Mortanta.
To bych nezveličoval. Jasně, nastoupili proti nám někteří mladí hráči, ale kdyby Válečníci prohráli, zase by říkali, že měli marodku. Ale nechci se obracet na Děčín, hlavně na nás. A tam byly velké rezervy.
Jak jste selhání v Děčíně řešili?
Už v sobotu po zápase jsme měli velký rozhovor se všemi hráči včetně realizačního týmu, dneska jsme vedli osobní pohovory s hráči.
Padly pokuty?
Určitě nebudeme hned rozdávat sankce, hráči budou mít nějaký prostor napravit tu sobotu. Ale určitě budou pod tlakem. Do reprezentační pauzy hrajeme s Pískem, Plzní a s USK. Po těchto třech zápasech uděláme bilanci a řekneme si, jestli se zlepšili, nebo to budeme muset řešit.
I hráčskými výměnami?
Pak mohou přijít finanční postihy i výměny. Pracujeme na tom, aby basket v Ústí lidi bavil, a s našimi fanoušky si nechceme zahrávat. Jsou velice nároční, za což jsem rád, a my o ně nechceme přijít. Tohle je můj vzkaz pro ně, že si uvědomujeme závažnost sobotního nasazení hráčů v Děčíně a vyvodíme z toho důsledky. Chceme, aby hráči výrazně změnili přístup, potenciál v nich je. Ze začátku sezony předváděli výkony, kdy to lidi bavilo, teď se stalo tohle. To musíme eliminovat.
Trenér Tomáš Reimer má vaši důvěru?
Zatím ano. Hráče si vybral a mají opravdu velký potenciál. Ale teď je na něm, aby si je ukočíroval. Já do toho zasahovat nebudu, to není v mé gesci, ale když se stane něco jako v sobotu, tak Slunetu budu bránit.
Takže může dojít i k trenérské výměně?
Výměna je silné slovo, ale potvrdím to, že i trenér bude pod tlakem v následujících zápasech. Je to kolektivní vina, ani já se ničeho nezříkám. Já trenéra vybral, to jde za mnou. Ale to, jak se nastaví hráči na zápas, jak se skautují soupeři, to já neovlivním, to jde za trenérem. I on sám si ten tlak uvědomuje, cítí ho na sobě.
A co čeští hráči? Moc se nedaří například křídelníkovi Josefu Potočkovi.
Je to složité, jsou to spojené nádoby. Pepa Potoček si prochází herním útlumem, ale je to i o tom, jestli ti hráči půjčí balon. Pepa teď není úplně ve formě, ale určitě ho podržíme. Potřebujeme se soustředit na to, abychom ukočírovali Američany, s českými hráči v tuto chvíli problém není.
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A co je problém Američanů? Přílišný individualismus?
Je to jedna z věcí. Další je ta, že jsou tady v novém prostředí a my to musíme nastavit tak, aby táhli za jeden provaz. Není umění, že když se vyhrává, tak všichni točí ručníky a podporují jeden druhého. Umění je podpořit se, když jsme dole. Ale i to už jsme ukázali, v zápase s USK jsme prohrávali o 15 bodů a otočili jsme to. Musíme to v nich probudit a udržet. Když se prohrává, musí se podpořit navzájem všichni. Češi Američany a naopak.
Jaký zisk z nadcházejících tří zápasů budete brát jako úspěch?
Chceme tři výhry. Písek je velice kvalitní tým, hraje se tam těžce, je tam podobné prostředí jako v Děčíně, i když víc kultivované. Výhra v Plzni musí být naprostá samozřejmost, žádný alibismus! Pokud ne, asi by se i zkrátila ta doba hájení. A USK bychom také měli porazit, doma chceme vyhrávat všechno. Takže tři výhry, pokud se tak nestane, budeme to řešit.