Peterka a Sehnal si proti Francii nezahrají, nahradili je Kovář a Švec

„Martin Peterka má bohužel nějaké problémy se zády. Objevil se tady, ale po konzultaci s týmovým doktorem bylo rozhodnuto poměrně jednoznačně, že se vrátí do klubu. Tam bude rehabilitovat, aby byl co nejrychleji v akci. Na jeho místo jsme povolali Luboše Kováře,“ řekl novinářům před dnešním večerním tréninkem v Poděbradech asistent trenéra Jan Pospíšil.

„Ondra Sehnal má poměrně dlouho vysokou teplotu a necítí se dobře už několik dnů, tak jsme byli nuceni povolat Ondřeje Švece,“ doplnil Pospíšil k druhé změně ve čtrnáctičlenném kádru.

Hráči se začali scházet v neděli a kompletní byli až v pondělí. Už bez šance na postup na letní šampionát na Filipínách, v Indonésii a Japonsku ve čtvrtek přivítají v Pardubicích jistého účastníka MS Francii a v neděli se představí v Podgorici proti Černé Hoře.

V kádru je úplný nováček Jakub Slavík z Opavy. Další reprezentační zkušenosti budou vedle Švece sbírat David Böhm z USK Praha, Ondřej Hanzlík z Girony či Čechokanaďan James Kárník ze Ženevy, po roce se vrací Petr Šafarčík z Pardubic.

„Je to ideální prostor, abychom buď zrenovovali staré tváře, nebo zařadili ty nové. Ondra Hanzlík s námi absolvoval část soustředění před olympijskou kvalifikací. Už byl součástí přípravných zápasů v Hamburku, Ondra Švec hrál v minulém okně. Jsou to hráči, kteří mají nějakou perspektivu do budoucna, měli by převzít otěže a mít větší roli v národním týmu,“ řekl Pospíšil.

Z Jokohamy přicestoval závěr kvalifikace pivot Patrik Auda, který hraje třetí sezonu v Jokohamě. Během koronavirové krize jej připravily o některé důležité akce národního týmu restrikce při cestování do Japonska.

Ondřej Hanzlík během předolympijského tréninku českých basketbalistů

„Já jsem chtěl přiletět i na všechna okna během sezony poslední roky. Naposledy v listopadu jsme byli domluvení s (manažerem týmu) Michalem Šobem, že přiletím, ale bohužel jsem se zranil a nešlo to. Teď to bylo první okno za ty roky, kdy mi pravidla okolo covidu nebo zranění dovolila přiletět, tak jsem samozřejmě chtěl,“ prohlásil Auda.

„Pro mě vždycky zápasy s tím týmem, ať už jsou to kvalifikace nebo přáteláky, znamenají hodně. Mám rád tu partu tady, vždycky je tu super atmosféra. Zároveň to beru i tak,že je to trosku vykročení z toho stereotypu sezony. Naberu novou energii. A další věc je, že jsem mohl být pár dní doma a vidět se s rodinou,“ dodal Auda.