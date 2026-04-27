Schizofrenie pro Zlínské. Únava se před baráží hromadí, postup by přinesl starosti

„Podobá se hokejové baráži,“ porovnává dva rozdílné sporty Jaroslav Kotala, předseda zlínského klubu a zároveň trenér mužského áčka.
Také v basketbale jde prvoligový šampion dobitý z play off do nerovného souboje s odpočinutým účastníkem nejvyšší soutěže.
„Kluci jsou amatéři, poloprofesionálové. Chodí do práce, únava se hromadí. Přibyl jeden nemocný, nikdo z marodů se neuzdravuje. Finále jsme odehráli v sedmi lidech,“ zmínil Kotala tenčící se kádr.
A to ještě Zlínu hrozí, že nebude mít k dispozici hráče hostující z Brna, jemuž v pondělí začíná play off Národní basketbalové ligy (NBL). Hlavně absence rozehrávače Tomáše Jansy by byla citelná.
„Jednáme. Kdybychom je neměli, hrajeme ve čtyřech lidech a na lavičce s kluky z druholigového béčka,“ podotkl Kotala.
Nejen proto jsou Východočeši možná ještě jasnějším favoritem než hokejisté Litvínova v nedávno vítězné baráži s Jihlavou.
„Hradec se vrátil do nejvyšší soutěže. Má silné zázemí, plně profesionální tým. Nechtějí dopustit sestup, budou na nás připravení,“ ví Kotala a zmiňuje prvoligové konfrontace ze sezony 2024/25, v nichž jeho celek jasně prohrál (64:82, 74:95).
Pikantní bude série pro generálního manažera hradeckých basketbalistů Petera Sedmáka, který si sílu soupeře otestoval ve finále v dresu Svitav.
„Zlín vyhrál zaslouženě. Když ale předvedeme to, co umíme, tak věřím, že baráž zvládneme,“ říká diplomaticky Sedmák.
V prolínací soutěži hrané na dvě výhry by každopádně bylo každé vítězství Zlína senzací.
„Kluci dokázali hodně moc. Bude jen na nich, jak se s tím popasují. Chceme halu znovu naplnit, ukázat divákům, že se o to minimálně doma porveme,“ zve Kotala do hlediště, které bude stejně jako ve finále natřískané až po střechu.
Jenže právě Sportovní hala Zelené je pro zlínské basketbalisty limitujícím faktorem postupu, protože nesplňuje podmínky NBL. A dělat třetího volejbalistům a házenkářům v hale Datart nechtějí.
Nejbližší možnou variantou je hala Radostova v Luhačovicích, což je stejné sci-fi jako naplnit rozpočet v případě postupu do NBL.
„Ze dne na den pět milionů korun neseženeme,“ přiznal Kotala, že klub na účast v Národní lize není momentálně připravený.
Středeční baráž v Hradci platí, začíná ale v pondělí
Pozvánka na středeční barážové utkání v Hradci Králové o setrvání v Národní basketbalové lize platí. Nepůjde ale o první duel, jak bylo ještě před pár dny uvedeno v rozpisu soutěže, ale už o druhé. První se odehraje v pondělí v hale hradeckého soupeře.
„Zlín měl problémy s termínem v hale, na jeho přání jsme proto přistoupili k dřívějšímu začátku baráže,“ vysvětlil generální manažer hradeckého klubu Peter Sedmák, proč na poslední chvíli došlo k termínovému posunu, „definitivní slovo padlo ve čtvrtek večer.“
Baráž tak má nyní trochu jiné pořadí. Zlín, vítěz 1. ligy, ji zahájí ve své hale. Druhé utkání je na programu ve středu v Hradci, pokud by po něm byl stav série hrané na dvě výhry nerozhodný, přišel by na řadu třetí duel. Hrál by se v neděli opět v Hradci.
Přestože jsou prognózy v těchto kláních, jež rozhodují o budoucnosti týmu, ošidné, Hradec je tentokrát velkým favoritem. Vedle síly kádru nováčka NBL na to ukazují i jeho poslední výsledky v sezoně. Hradec poslední tři zápasy vyhrál, což má svoji cenu, i přesto, že se tím nutnosti hrát o uchování místa mezi elitou v baráži nezbavil.
„Musíme hrát v klidu, plnit pokyny trenérů a pak věřím, že to bude stačit na úspěch,“ uvedl David Škranc, jedna z opor hradeckého družstva, co by mělo vést k úspěchu a k zachování místa v NBL.
Hradec zakončil sezonu v NBL před dvěma týdny, od té doby jen trénoval. Neponechal ale nic náhodě a nechce se nechat ukolébat tím, že je jasným favoritem.
„Hrají spolu už několik sezon a právě sehranost spolu se zkušenostmi klíčových hráčů považujeme za jejich největší přednosti. My budeme do série chtít přinést fyzickou hru a tempo, zatímco soupeř se bude snažit hru zpomalit,“ uvedl Pedja Stamenković, trenér Hradce.