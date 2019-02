Zlínští basketbalisté se v první lize překonávají

„USK Praha a BCM Prostějov se po nadstavbě oddělí a nebudou hrát play off,“ vyložil trenér Zlína Jaroslav Kotala.

Jeho celek tak půjde do čtvrtfinále nejhůře jako čtvrtý nasazený, čemuž se ale chce Kotala vyhnout. V případném semifinále by se totiž střetl s Jindřichovým Hradcem, který vyhrál všech osmnáct utkání základní části a jeho cílem je postup do Národní ligy.

„Loni jsme z pátého místa došli do semifinále. Finále proti Jindřichovu Hradci by bylo vrcholem a zároveň završením etapy týmu, který hraje pohromadě tři roky,“ přeje si Kotala. „Po letošní sezoně bude následovat masivní obměna mužstva, na níž už pracujeme.“

S průběhem sezony může být spokojený. V základní části vyhrál Zlín dvě třetiny zápasů. „Do sezony jsme šli s pokorou, na umístění v první trojce jsme nemysleli, ale všechno se sešlo. Hlavně doma jsme hráli útočný basketbal, posunuli jsme se i v obraně,“ pochvaluje si Kotala.

Jeho výběr rozehraje nadstavbu už tento pátek, kdy od 19 hodin hostí Litoměřice. „Chceme divákům poděkovat za přízeň dobrým basketbalem.“