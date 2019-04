Zlínští basketbalisté bavili, jenže vypadli už ve čtvrtfinále

„Jsme hodně zklamaní,“ pověděl zlínský kouč Jaroslav Kotala, přestože už před startem série upozorňoval, že jeho tým nebude favoritem.

Zlín paradoxně doplatil na výhodu domácího prostředí, kterou si zasloužil lepšími výsledky v dlouhodobé části.

„Tým máme postavený tak, že pendlující hráči z Brna dělají rozhodující momenty v zápasech. A protože v pátek, kdy jsme hráli doma, nemohli nastoupit, měl soupeř vyšší kvalitu a zaslouženě postoupil,“ uznal Kotala.

V Písku, kde mužstvo brněnští hráči doplnili, padl Zlín až po prodloužení. „Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Šest minut před koncem jsme přišli o našeho nejlepšího střelce Nehybu, který si podvrtl kotník. Minutu poté si udělal pátou osobní chybu Krutílek a v tu chvíli už jsme neměli s kým zápas dohrávat,“ povzdechl si trenér Zlína.

I přes brzký konec sezony ji hodnotí jako úspěšnou. „Jsme rádi, že jsme domácím divákům předváděli atraktivní basketbal. Dvakrát jsme dali stovku,“ pochvaloval si Kotala střeleckou potenci.

K té přispěl výraznou měrou i navrátilec Petr Dokoupil. Do play off však kvůli zlomenému zápěstí nezasáhl.

„Jednoznačně nám chyběly jeho zkušenosti. Odehrál těžké zápasy, prošel play off nejvyšší soutěže. Už jenom jeho pobyt na hřišti dává spoluhráčům i trenérovi jistotu. Je velkým strašákem pro soupeřovy hráče,“ litoval Kotala Dokoupilovy absence ve finiši sezony.

Pro příští s ním může počítat. Stěžejní hráči včetně nejlepšího střelce týmu pivota Tomáše Vošlajera jsou pod smlouvou. Ubýt by však měli pendlující hráči.

„Nevylučuji spolupráci s Brnem, ale osa kmenových hráčů by měla být mnohem širší. Kluci z Brna by měli tým jen doplňovat, abychom se v konečné fázi sezony nespoléhali na hráče z venku,“ nastínil Kotala novou strategii. Do té by měl pasovat nový ústřední rozehrávač.

„Máme výborné hráče na perimetru, dobré střelce, dominantního Vošlajera pod košem. Ale nemůžeme sehnat rozehrávače,“ stýská si kouč a zároveň předseda klubu. „Když přišel Kozina z Brna, bylo vidět, že tým získal drajv, jistotu na rozehrávce, dokázali jsme míč zrychlit.“

Času na hledání dirigenta má dost. Nová sezona odstartuje až na podzim.